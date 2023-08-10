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Не время: Данилов отказался назвать олигархов и политиков с наибольшим пророссийским влиянием

София Середа, Ирина БалачукЧетверг, 10 августа 2023, 13:32
Не время: Данилов отказался назвать олигархов и политиков с наибольшим пророссийским влиянием
Алексей Данилов. Скриншот из видео

Секретарь СНБО Алексей Данилов не захотел прямо назвать фамилии олигархов и политиков, которые имели наибольшее пророссийское влияние в Украине накануне большой войны.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Украинской правде"

Прямая речь Данилова: "Послушайте, вы журналист. Вам заниматься этими вещами (называть фамилии этих людей − УП)... У меня много фамилий, это не значит, что я их все должен называть. Мы после войны с вами увидим еще очень много разных фамилий, очень много разных историй. Но сейчас не время об этом говорить".

Детали: По словам Данилова, олигархи и политики, которые распространяли в Украине пророссийские нарративы и влияние, "были (и в определенной степени, видимо, еще есть) ее заложниками" (в частности, из-за российского шантажа или совместного с россиянами бизнеса).

Предыстория:

  • Осенью 2021 года секретарь СНБО отмечал, что за пророссийское влияние в Украине накануне большой войны боролись четыре большие группы. Одна из них − группа во главе с Виктором Медведчуком.

Темы: Даниловолигархи
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