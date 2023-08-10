Помічника нардепа Гунька арештували із заставою 2 мільйони

Вищий антикорупційний суд арештував помічника народного депутата Анатолія Гунька, яких раніше викрили на отриманні хабара за виділення державних земель приватному підприємству.

Джерело: повідомлення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Дослівно: "Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав помічнику народного депутата, якого напередодні викрили на одержанні неправомірної вигоди за надання приватному підприємцю в оренду державних земель, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 2 млн грн застави".

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