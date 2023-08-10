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Помічника нардепа Гунька арештували із заставою 2 мільйони

Олександр ШумілінЧетвер, 10 серпня 2023, 17:11
Помічника нардепа Гунька арештували із заставою 2 мільйони
Анатолій Гунько. Скриншот із відео НАБУ

Вищий антикорупційний суд арештував помічника народного депутата Анатолія Гунька, яких раніше викрили на отриманні хабара за виділення державних земель приватному підприємству.  

Джерело: повідомлення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Дослівно: "Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав помічнику народного депутата, якого напередодні викрили на одержанні неправомірної вигоди за надання приватному підприємцю в оренду державних земель, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 2 млн грн застави".

Передісторія:

  • У середу 9 серпня ВАКС арештував Гунька на 2 місяці з альтернативою заставив в 30 мільйонів гривень.
  • Силовики задокументували злочинну діяльність нардепа Гунька та викрили його "на гарячому" під час отримання ним першої частини неправомірної вигоди у розмірі 85 тис. доларів США за надання приватному підприємству земельних ділянок площею 1700 га, що належать Державному підприємству академії аграрних наук.
  • Національне антикорупційне бюро України оприлюднило відео з перемовинами про хабар за участю народного депутата від "Слуги народу" Анатолія Гунька.
  • Дії народного депутата кваліфіковані ч. 4 ст. 368 КК України. Пособникам, а саме помічнику народного депутата – адвокату та ще одному спільнику, інкриміновано ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України.

Теми: корупціяарешт
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