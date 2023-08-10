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Помощника нардепа Гунько арестовали с залогом 2 миллиона

Александр ШумилинЧетверг, 10 августа 2023, 17:11
Помощника нардепа Гунько арестовали с залогом 2 миллиона
Анатолий Гунько. Скриншот с відео НАБУ

Высший антикоррупционный суд арестовал помощника народного депутата Анатолия Гунько, которых ранее уличили в получении взятки за выделение государственных земель частному предприятию. 

Источник: сообщение Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Дословно: "Следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал помощнику народного депутата, которого накануне разоблачили на получении неправомерной выгоды за предоставление частному предпринимателю в аренду государственных земель, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 2 млн грн залога".

Предыстория:

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  • В среду 9 августа ВАКС арестовал Гунька на 2 месяца с альтернативой залога в 30 миллионов гривен.
  • Силовики задокументировали преступную деятельность Гунько и разоблачили его "на горячем" во время получения им первой части неправомерной выгоды в размере 85 тыс. долларов США за предоставление частному предприятию земельных участков площадью 1700 га, принадлежащих Государственному предприятию академии аграрных наук.
  • Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало видео с переговорами о взятке с участием народного депутата от "Слуги народа" Анатолия Гунько.
  • Действия народного депутата квалифицированы ч. 4 ст. 368 УК Украины. Пособникам, а именно помощнику народного депутата - адвокату и еще одному сообщнику, инкриминируется ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины.

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Темы: коррупцияарест
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