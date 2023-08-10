Помощника нардепа Гунько арестовали с залогом 2 миллиона

Высший антикоррупционный суд арестовал помощника народного депутата Анатолия Гунько, которых ранее уличили в получении взятки за выделение государственных земель частному предприятию.

Источник: сообщение Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Дословно: "Следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал помощнику народного депутата, которого накануне разоблачили на получении неправомерной выгоды за предоставление частному предпринимателю в аренду государственных земель, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 2 млн грн залога".

Предыстория: