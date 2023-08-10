Помощника нардепа Гунько арестовали с залогом 2 миллиона

Высший антикоррупционный суд арестовал помощника народного депутата Анатолия Гунько, которых ранее уличили в получении взятки за выделение государственных земель частному предприятию.

Источник: сообщение Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Дословно: "Следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал помощнику народного депутата, которого накануне разоблачили на получении неправомерной выгоды за предоставление частному предпринимателю в аренду государственных земель, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 2 млн грн залога".

Предыстория:

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В среду 9 августа ВАКС арестовал Гунька на 2 месяца с альтернативой залога в 30 миллионов гривен.

Силовики задокументировали преступную деятельность Гунько и разоблачили его "на горячем" во время получения им первой части неправомерной выгоды в размере 85 тыс. долларов США за предоставление частному предприятию земельных участков площадью 1700 га, принадлежащих Государственному предприятию академии аграрных наук.

Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало видео с переговорами о взятке с участием народного депутата от "Слуги народа" Анатолия Гунько.

Действия народного депутата квалифицированы ч. 4 ст. 368 УК Украины. Пособникам, а именно помощнику народного депутата - адвокату и еще одному сообщнику, инкриминируется ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины.