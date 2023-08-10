Россияне снова ударили по мирному Запорожью: есть погибший и раненые

Российские войска снова ударили по объекту гражданской инфраструктуры в Запорожье, по данным местных властей есть пострадавшие и один погибший.

Источник: глава Запорожской ОГА Юрий Малашко и секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в Telegram

Прямая речь: "Опять целью российской террористической атаки выбран объект гражданской инфраструктуры.

Опять никаких военных целей. Очень людная в это время территория. Еду на место. Надеюсь, без жертв...

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После того, как медики завершат оказывать помощь всем пострадавшим, информация будет обнародована".

Детали: На территории Запорожской области до 21:13 продолжалась воздушная тревога.

Обновлено: По данным Куртева, на месте прилета начался пожар, есть пострадавшие и жертва.

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"К большому сожалению, один человек погиб. Искренние соболезнования родным и близким", - добавил он.

По состоянию на 20:22 было известно о 9 пострадавших людях. позже количество раненых возросло до 16 человек, среди которых четверо – дети, сообщил Малашко.

Зафиксированы незначительные повреждения медицинского и образовательного учреждений. Кроме того, известно о двух поврежденных многоэтажках.

По данным полиции, в 19:20 российская ракета "Искандер-К" попала в объект гражданской инфраструктуры в Запорожье.

Гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун заявила, что в результате удара поврежден отель "Reikartz", где останавливаются и сотрудники ООН.

10 серпня росіяни знову вдарили по мирному Запоріжжю

відео ОВА pic.twitter.com/as1ADTt0rk — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 10, 2023

Президент Владимир Зеленский отреагировал на новый удар оккупантов по Запорожью.

Он обнародовал еще одно видео непосредственно с места удара.

Малашко отметил, что жертв могло быть гораздо больше, если бы граждане не спрятались в укрытия после сирены.

Что предшествовало: 9 августа российские войска атаковали жилой квартал Запорожья. По состоянию на утро 10 августа было известно о 3 погибших и 9 раненых, среди которых младенец.