"Прямий" заявив, що влада хоче відібрати канал

Співробітники "Прямого каналу" повʼязують обшуки у його колишнього власника Володимира Макеєнка з наміром влади відібрати телеканал.

Джерело: заява на сайті телеканалу

Пряма мова ведучого каналу Валерія Калниша: "В офісі та помешканні Володимира Макеєнка, який вже три роки не є власником "Прямого" каналу, відбулися обшуки. За даними наших джерел шукали оригінал нотаріально завірених свідчень колишнього керівника слідчої групи ДБР Олега Корецького, який у липні 2020 року підтвердив: керівники ДБР давали вказівки слідчим вжити заходів для арешту телеканалу "Прямий" як речового доказу. Внаслідок чого канал мав припинити свою діяльність".

Деталі: За словами ведучого, ці документи під час обшуків знайшли і вилучили.

У заяві наголошують, що оригінали показань слідчого ДБР необхідні телеканалу, щоб захищати свої інтереси в міжнародних судах.

Співробітники "Прямого" заявляють, що справу щодо телеканалу відкрили за наклепом проросійського діяча і соратника Януковича Андрія Портнова.

За словами адвоката телеканалу Євгена Солодка, Шевченківський районний суд Києва 31 червня зобовʼязав ДБР закрити провадження щодо "Прямого" або ж передати справу до суду. Він зазначив, що з 2019 року слідчі ДБР не знайшли доказів порушення закону і вони зобовʼязані виконати рішення суду, але бюро ігнорує цю ухвалу, щоб "продовжити тиск на канал".

Генпродюсерка телеканалу "Прямий" Світлана Орловська припускає, що майно підприємства вкотре планують арештувати як речовий доказ і передати в управління АРМА.

"Очевидно, що є чиясь вказівка знищувати інформаційні ресурси, знищувати "Прямий" телеканал. І це бажання, яке зʼявилось 24 травня 2019 року і воно не зникло по цей день. У жовтні Єврокомісія має ставити оцінку і запрошувати Україну до вступних перемовин до Євросоюзу. Ми на увесь світ, усім нашим партнерам говоримо і про свободу слова зокрема", – заявила Орловська.

Вона наголосила, що тиск на медіа несумісний із європейською інтеграцією України і закликала правоохоронців не брати участь у "незаконних діях, за які потім доведеться нести відповідальність".

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