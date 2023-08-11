"Прямой" заявил, что власть хочет отобрать канал

Сотрудники "Прямого канала" связывают обыски у его бывшего владельца Владимира Макеенко с намерением власти отобрать телеканал.

Источник: заявление на сайте телеканала

Прямая речь ведущего канала Валерия Калныша: "В офисе и квартире Владимира Макеенко, который уже три года не является владельцем "Прямого" канала, прошли обыски. По данным наших источников, искали оригинал нотариально заверенных показаний бывшего руководителя следственной группы ГБР Олега Корецкого, который в июле 2020 года подтвердил: руководители ГБР давали указания следователям принять меры для ареста телеканала "Прямой" как вещественного доказательства. В результате чего канал должен был прекратить свою деятельность".

Детали: По словам ведущего, эти документы во время обысков нашли и изъяли.

В заявлении отмечается, что оригиналы показаний следователя ГБР необходимы телеканалу, чтобы защищать свои интересы в международных судах.

Сотрудники "Прямого" заявляют, что дело в отношении телеканала открыли из-за клеветы пророссийского деятеля и соратника Януковича Андрея Портнова.

По словам адвоката телеканала Евгения Солодко, Шевченковский районный суд Киева 31 июня обязал ГБР закрыть производство в отношении "Прямого" или же передать дело в суд. Он отметил, что с 2019 года следователи ГБР не нашли доказательств нарушения закона и они обязаны выполнить решение суда, но бюро игнорирует это решение, чтобы "продолжить давление на канал".

Генпродюсер телеканала "Прямой" Светлана Орловская предполагает, что имущество предприятия в очередной раз планируют арестовать как вещественное доказательство и передать в управление АРМА.

"Очевидно, что есть чье-то указание уничтожать информационные ресурсы, уничтожать "Прямой" телеканал. И это желание, которое появилось 24 мая 2019 года, оно не исчезло по сей день. В октябре Еврокомиссия должна ставить оценку и приглашать Украину к вступительным переговорам в Евросоюз. Мы на весь мир, всем нашим партнерам говорим и о свободе слова в частности", − заявила Орловская.

Она подчеркнула, что давление на медиа несовместимо с европейской интеграцией Украины и призвала правоохранителей не участвовать в "незаконных действиях, за которые потом придется нести ответственность".

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