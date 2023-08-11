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Лукашенко каже, що вивозитиме українських дітей до Білорусі і не боїться криміналу за це

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 11 серпня 2023, 13:35
Лукашенко каже, що вивозитиме українських дітей до Білорусі і не боїться криміналу за це
ОЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, ФОТО: GETTY IMAGES

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь і надалі вивозитиме українських дітей із Донбасу, незважаючи на кримінальну відповідальність за це.

Джерело: його пресслужба і Белта з посиланням на заяви Лукашенка під час "спілкування з працівниками" в аеропорту Мінська

Деталі: Як повідомляє Белта, Лукашенко сказав, що "планував і планує" займатися так званим "оздоровленням" українських дітей з Донбасу в Білорусі.

Пряма мова: "І те, що західники намагаються порушити, мало не до кримінальної відповідальності привести, це смішно. Ми домовилися з Путіним, що будемо з союзного бюджету фінансувати ці поїздки".

Передісторія: 

  • У червні білоруський Червоний Хрест повідомив, що в країні перебувають понад 700 дітей з України.
  • У липні білоруські опозиційні ЗМІ повідомили, що очільник ЧХ Білорусі Дмитро Шевцов поїхав на окуповані території та в ефірі білоруського держтелебачення зізнався, що ЧХ країни "вивозить і буде вивозити" дітей з окупованих територій України. 
  • Міжнародний Червоний Хрест почав розслідування після останньої поїздки голови білоруського ЧХ Дмитра Шевцова на окуповані території України, під час якої він зізнався у викраденні українських дітей та вивезенні їх до Білорусі.

Нагадаємо: 

  • У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини в Росії Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у воєнному примусовому вивезенні дітей з окупованих територій України до РФ.

Теми: ЛукашенкоБілорусьдітидепортація
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