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Лукашенко говорит, что будет вывозить украинских детей в Беларусь и не боится криминала за это

Татьяна ЛозовенкоПятница, 11 августа 2023, 13:35
Лукашенко говорит, что будет вывозить украинских детей в Беларусь и не боится криминала за это
АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, ФОТО: GETTY IMAGES

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и в дальнейшем будет вывозить украинских детей из Донбасса, несмотря на уголовную ответственность за это.

Источник: его пресс-служба и Белта со ссылкой на заявления Лукашенко во время "общения с работниками" в аэропорту Минска

Детали: Как сообщает Белта, Лукашенко сказал, что "планировал и планирует" заниматься так называемым "оздоровлением" украинских детей с Донбасса в Беларуси.

Прямая речь: "И то, что западники пытаются возбудить, чуть ли не к уголовной ответственности привести, это смешно. Мы договорились с Путиным, что будем из союзного бюджета финансировать эти поездки".

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Предыстория:

  • В июне белорусский Красный Крест сообщил, что в стране находятся более 700 детей из Украины.
  • В июле белорусские оппозиционные СМИ сообщили, что глава КХ Беларуси Дмитрий Шевцов поехал на оккупированные территории и в эфире белорусского гостелевидения признался, что КХ страны "вывозит и будет вывозить" детей с оккупированных территорий Украины.
  • Международный Красный Крест начал расследование после последней поездки главы белорусского ЧХ Дмитрия Шевцова на оккупированные территории Украины, во время которой он признался в похищении украинских детей и вывозе их в Беларусь.

Напомним:

  • В марте Международный уголовный суд выдал ордера на арест российского президента Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в военном принудительном вывозе детей с оккупированных территорий Украины в РФ.

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Темы: ЛукашенкоБеларусьдетидепортация
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