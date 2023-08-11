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Росія запустила "Кинджали" по молодих пілотах, які будуть навчатися на F-16 – Ігнат

Олена РощінаП'ятниця, 11 серпня 2023, 15:49
Росія запустила Кинджали по молодих пілотах, які будуть навчатися на F-16 – Ігнат
Юрій Ігнат, скриншот із ефіру телемарафону "Єдині новини"

11 серпня російські війська запустили чотири ракети "Кинджал" у бік аеродрому в Івано-Франківській області, маючи за ціль молодих українських пілотів, які незабаром мають їхати навчатися літати на західних літаках. 

Джерело: речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону 

Пряма мова Ігната: "Це – черговий удар терористів ракетами Х-47, які, як пишуть росіяни, "летять точно в ціль". Сьогодні загинула дитина, в житловий сектор влучила одна з ракет. 

Ті ракети були знову спрямовані на військові аеродроми, які під прицілом ворога вже не перший місяць. І аеродром Старокостянтинів (Хмельницька область – ред.) найбільше зараз переживає наслідки ударів російських окупантів. 

Цього разу Франківщина під прицілом, наша молодь – наші молоді пілоти, які скоро вже практично їдуть на навчання. Молоді пілоти будуть навчатись за іншою програмою, і знаємо, що й Велика Британія, й інші країни будуть навчати їх на новий тип літака, західну техніку, на F16 передусім. 

Таким чином ворог хотів завдати удару і по нашій молоді, позбавляючи нас таким чином перспективи подальшого переозброєння на новітні західні зразки техніки. Як бачимо, успіху не приносять йому ці атаки".

Деталі: Одну з чотирьох ракет Х-47 було збито на Київщині, де є засоби, які можуть протистояти цій зброї, а решта вдарили по Івано-Франківщині – й один із "Кинджалів" влучив у будинок.

За попередніми даними, всі чотири ракети прямували в Івано-Франківську область, сказав Ігнат.

За його словами, Росія не досягає своїх цілей попри шалені витрати на ракети. 

Передісторія: 

Теми: ракетний ударІвано-Франківська областьПовітряні сили ЗСУавіа
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