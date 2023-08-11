Россия запустила "Кинжалы" по молодым пилотам, которые будут учиться на F-16 – Игнат

11 августа российские войска запустили четыре ракеты "Кинжал" в сторону аэродрома в Ивано-Франковской области, имея целью молодых украинских пилотов, которые вскоре должны ехать учиться летать на западных самолетах.

Источник: спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона

Прямая речь: "Это – очередной удар террористов ракетами Х-47, которые, как пишут россияне, "летят точно в цель". Сегодня погиб ребенок, в жилой сектор попала одна из ракет.

Те ракеты были снова направлены на военные аэродромы, которые под прицелом врага уже не первый месяц. И аэродром Староконстантинов (Хмельницкая область – ред.) больше всего сейчас переживает последствия ударов российских оккупантов.

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На этот раз Франковщина под прицелом, наша молодежь – наши молодые пилоты, которые скоро уже практически едут на обучение. Молодые пилоты будут учиться по другой программе, и знаем, что и Великобритания, и другие страны будут обучать их на новый тип самолета, западную технику, на F16 прежде всего.

Таким образом враг хотел нанести удар и по нашей молодежи, лишая нас таким образом перспективы дальнейшего перевооружения на новейшие западные образцы техники. Как видим, успеха не приносят ему эти атаки".

Детали: Одна из четырех ракет Х-47 была сбита на Киевщине, где есть средства, которые могут противостоять этому оружию, а остальные ударили по Ивано-Франковской области – и один из "Кинжалов" попал в дом.

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По предварительным данным, все четыре ракеты направлялись в Ивано-Франковскую область, сказал Игнат.

По его словам, Россия не достигает своих целей, несмотря на огромные траты на ракеты.

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