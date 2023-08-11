Партія Порошенка ініціює звільнення члена ЦВК від "ЄС", який живе в Голлівуді

Фракція "Європейська солідарність" ініціює постанову Верховної Ради щодо звільнення Юрія Буглака з посади члена Центральної виборчої комісії.

Джерело: заява "Європейської солідарності"

Дослівно: "Вважаємо, що інформація, яку оприлюднили журналісти проєкту Радіо Свобода "Схеми", є приводом для відповідного кадрового рішення, принаймні з позиції моралі та етики.

Всі посадові особи, які отримують зарплатню з бюджету України, зобов’язані знаходитися на своєму робочому місці і зупинити практику проведення засідань онлайн, оскільки "онлайн" війни не виграються. Українські вояки звільняють українську землю своїми життями".

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Деталі: Подання про призначення на посаду члена ЦВК Буглака вносила "ЄС". Також в "ЄС" хочуть, щоб Державне бюро розслідувань "нарешті повернутися зі Львова, куди евакуювалося 24 лютого 2022 року, і працювати повноцінно в Києві".

Передісторія:

Член Центральної виборчої комісії Юрій Буглак виїхав з України за 12 днів до повномасштабного вторгнення і з того часу не повертався, він зберігає свою посаду.

Впродовж усього 2022 року Буглак отримував зарплату та інші виплати – сумарно йому нарахували півтора мільйона гривень, в тому числі матеріальну допомогу з держбюджету "для вирішення соціально-побутових питань".

З весни 2023 року член ЦВК взяв декретну відпустку зі збереженням посади.