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Партия Порошенко инициирует увольнение члена ЦИК от "ЕС", который живет в Голливуде

"Украинская правда"Пятница, 11 августа 2023, 16:06
Партия Порошенко инициирует увольнение члена ЦИК от ЕС, который живет в Голливуде
Фото: "Схеми"

Фракция "Европейская солидарность" инициирует постановление Верховной Рады об увольнении Юрия Буглака с должности члена Центральной избирательной комиссии.

Источник: заявление "Европейской солидарности"

Дословно: "Считаем, что информация, которую обнародовали журналисты проекта Радио Свобода "Схемы", является поводом для соответствующего кадрового решения, по крайней мере с позиции морали и этики.

Все должностные лица, которые получают зарплату из бюджета Украины, обязаны находиться на своем рабочем месте и остановить практику проведения заседаний онлайн, поскольку "онлайн" войны не выигрываются. Украинские воины освобождают украинскую землю своими жизнями".

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Детали: Представление о назначении на должность члена ЦИК Буглака вносила "ЕС" в 2019 году. Также в "ЕС" хотят, чтобы Государственное бюро расследований "наконец вернуться из Львова, куда эвакуировалось 24 февраля 2022 года, и работать полноценно в Киеве".

Предыстория:

  • Член Центральной избирательной комиссии Юрий Буглак выехал из Украины за 12 дней до полномасштабного вторжения и с тех пор не возвращался, он сохраняет свою должность.
  • В течение всего 2022 года Буглак получал зарплату и другие выплаты - суммарно ему насчитали полтора миллиона гривен, в том числе материальную помощь из госбюджета "для решения социально-бытовых вопросов".
  • С весны 2023 года член ЦИК взял декретный отпуск с сохранением должности.

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Темы: ЦИКВерховная Рада
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