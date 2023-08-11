Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Партия Порошенко инициирует увольнение члена ЦИК от "ЕС", который живет в Голливуде

"Украинская правда"Пятница, 11 августа 2023, 16:06
Партия Порошенко инициирует увольнение члена ЦИК от ЕС, который живет в Голливуде
Фото: "Схеми"

Фракция "Европейская солидарность" инициирует постановление Верховной Рады об увольнении Юрия Буглака с должности члена Центральной избирательной комиссии.

Источник: заявление "Европейской солидарности"

Дословно: "Считаем, что информация, которую обнародовали журналисты проекта Радио Свобода "Схемы", является поводом для соответствующего кадрового решения, по крайней мере с позиции морали и этики.

Все должностные лица, которые получают зарплату из бюджета Украины, обязаны находиться на своем рабочем месте и остановить практику проведения заседаний онлайн, поскольку "онлайн" войны не выигрываются. Украинские воины освобождают украинскую землю своими жизнями".

Детали: Представление о назначении на должность члена ЦИК Буглака вносила "ЕС" в 2019 году. Также в "ЕС" хотят, чтобы Государственное бюро расследований "наконец вернуться из Львова, куда эвакуировалось 24 февраля 2022 года, и работать полноценно в Киеве".

Предыстория:

  • Член Центральной избирательной комиссии Юрий Буглак выехал из Украины за 12 дней до полномасштабного вторжения и с тех пор не возвращался, он сохраняет свою должность.
  • В течение всего 2022 года Буглак получал зарплату и другие выплаты - суммарно ему насчитали полтора миллиона гривен, в том числе материальную помощь из госбюджета "для решения социально-бытовых вопросов".
  • С весны 2023 года член ЦИК взял декретный отпуск с сохранением должности.

Темы: ЦИКВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
ЦИК
Член ЦИК живет в Голливуде и продолжает получать зарплату: полтора миллиона за время войны
Вместо Аристова в Раде появится новый нардеп-"слуга"
Из-за запрета ОПЗЖ ее представитель не может зайти в Верховную Раду – ЦИК
Последние новости
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
Все новости...
Реклама: