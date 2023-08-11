В Раду вызывают главу ЦИК из-за ситуации с членом комиссии в Голливуде

Комитет госвласти, местного самоуправления, регразвития и градостроительства Верховной Рады планирует заслушать председателя Центральной избирательной комиссии Олега Диденко по ситуации с членом ЦИК Юрием Буглаком, который выехал в США и до сих пор не вернулся.

Источник: Facebook председателя партии "Слуга народа" Елены Шуляк

Прямая речь: "Надеемся на присутствие председателя ЦИК и на исчерпывающие ответы на вопросы членов нашего комитета.

Также приглашаем коллег из команды Петра Порошенко, членов фракции Европейская солидарность задать вопрос относительно Юрия Буглака".

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