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В Раду вызывают главу ЦИК из-за ситуации с членом комиссии в Голливуде

"Украинская правда"Пятница, 11 августа 2023, 19:27
В Раду вызывают главу ЦИК из-за ситуации с членом комиссии в Голливуде
Фото иллюстративное

Комитет госвласти, местного самоуправления, регразвития и градостроительства Верховной Рады планирует заслушать председателя Центральной избирательной комиссии Олега Диденко по ситуации с членом ЦИК Юрием Буглаком, который выехал в США и до сих пор не вернулся.

Источник: Facebook председателя партии "Слуга народа" Елены Шуляк

Прямая речь: "Надеемся на присутствие председателя ЦИК и на исчерпывающие ответы на вопросы членов нашего комитета.

Также приглашаем коллег из команды Петра Порошенко, членов фракции Европейская солидарность задать вопрос относительно Юрия Буглака".

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Предыстория: 

  • Член Центральной избирательной комиссии Юрий Буглак выехал из Украины за 12 дней до полномасштабного вторжения и с тех пор не возвращался, он сохраняет свою должность.
  • В течение всего 2022 года Буглак получал зарплату и другие выплаты - суммарно ему насчитали полтора миллиона гривен, в том числе материальную помощь из госбюджета "для решения социально-бытовых вопросов".
  • С весны 2023 года член ЦИК взял декретный отпуск с сохранением должности.
  • Фракция "Европейская солидарность" инициирует постановление Верховной Рады об увольнении Юрия Буглака с должности члена Центральной избирательной комиссии.

Темы: Верховная РадаЦИК
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