В Раду вызывают главу ЦИК из-за ситуации с членом комиссии в Голливуде
Пятница, 11 августа 2023, 19:27
Комитет госвласти, местного самоуправления, регразвития и градостроительства Верховной Рады планирует заслушать председателя Центральной избирательной комиссии Олега Диденко по ситуации с членом ЦИК Юрием Буглаком, который выехал в США и до сих пор не вернулся.
Источник: Facebook председателя партии "Слуга народа" Елены Шуляк
Прямая речь: "Надеемся на присутствие председателя ЦИК и на исчерпывающие ответы на вопросы членов нашего комитета.
Также приглашаем коллег из команды Петра Порошенко, членов фракции Европейская солидарность задать вопрос относительно Юрия Буглака".
Предыстория:
- Член Центральной избирательной комиссии Юрий Буглак выехал из Украины за 12 дней до полномасштабного вторжения и с тех пор не возвращался, он сохраняет свою должность.
- В течение всего 2022 года Буглак получал зарплату и другие выплаты - суммарно ему насчитали полтора миллиона гривен, в том числе материальную помощь из госбюджета "для решения социально-бытовых вопросов".
- С весны 2023 года член ЦИК взял декретный отпуск с сохранением должности.
- Фракция "Европейская солидарность" инициирует постановление Верховной Рады об увольнении Юрия Буглака с должности члена Центральной избирательной комиссии.