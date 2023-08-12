НАЗК продовжує перевірки військкомів: "Більшість є доброчесними"

У Національному агентстві з питань запобігання корупції планують завершити перевірки військкомів до кінця кварталу, тобто до кінця вересня.

Джерело: голова НАЗК Олександр Новіков в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Ми плануємо завершити перевірки до кінця цього кварталу. Всього 1395 військкомів займають керівні посади. Десяту частину цих військкомів ми зараз перевіряємо. Як ви знаєте, вже є перші результати цих перевірок. Наступного тижня оголосимо наступні результати".

Деталі: За словами Новікова, перевірки свідчать про те, що "насправді більшість працівників військкоматів, як і будь-якої іншої категорії державних службовців, є доброчесними".

Він наголосив, що лише окремі особи зловживають своїм службовим становищем.

"Чому мають місце зловживання? Тому що коли ми не будемо змінювати систему, правила, а будемо просто призначати інших людей, навіть після фронту, навіть тих, хто пройшов бої, однак вони будуть інтегруватися в існуючу систему, ми все одно отримаємо на виході корупцію. Тому в першу чергу треба змінити правила, по яких функціонують центри комплектування і правила перетину кордону", - вважає голова НАЗК.

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