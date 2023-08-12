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НАЗК продовжує перевірки військкомів: "Більшість є доброчесними"

Катерина ТищенкоСубота, 12 серпня 2023, 23:38
НАЗК продовжує перевірки військкомів: Більшість є доброчесними
Олександр Новіков, фото Ельдара Сарахмана, УП

У Національному агентстві з питань запобігання корупції планують завершити перевірки військкомів до кінця кварталу, тобто до кінця вересня.

Джерело: голова НАЗК Олександр Новіков в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Ми плануємо завершити перевірки до кінця цього кварталу. Всього 1395 військкомів займають керівні посади. Десяту частину цих військкомів ми зараз перевіряємо. Як ви знаєте, вже є перші результати цих перевірок. Наступного тижня оголосимо наступні результати".

Деталі: За словами Новікова, перевірки свідчать про те, що "насправді більшість працівників військкоматів, як і будь-якої іншої категорії державних службовців, є доброчесними".

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Він наголосив, що лише окремі особи зловживають своїм службовим становищем.

"Чому мають місце зловживання? Тому що коли ми не будемо змінювати систему, правила, а будемо просто призначати інших людей, навіть після фронту, навіть тих, хто пройшов бої, однак вони будуть інтегруватися в існуючу систему, ми все одно отримаємо на виході корупцію. Тому в першу чергу треба змінити правила, по яких функціонують центри комплектування і правила перетину кордону", - вважає голова НАЗК.  

Передісторія:

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  • 23 червня на Ставці головнокомандувача Зеленський дав термінове доручення створити комісію під керівництвом першого заступника міністра оборони України генерала Павлюка разом із правоохоронним блоком та разом із НАЗК для перевірки всіх воєнкомів в усіх регіонах України, щоб вони не ганьбили нашу державу і пам’ять героїв, які гинуть на фронті".
  • 8 серпня в ДБР повідомляли, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну розслідують уже 112 проваджень щодо посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, 15 обвинувальних актів вже пішли до суду.
  • 11 серпня Зеленський за результатами засідання РНБО заявив про рішення звільнити всіх обласних військкомів.

Теми: НАЗКвійськовий обліккорупція
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