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НАПК продолжает проверки военкомов: "Большинство являются добропорядочными"

Катерина ТищенкоСуббота, 12 августа 2023, 23:38
НАПК продолжает проверки военкомов: Большинство являются добропорядочными
Александр Новиков, фото Эльдара Сарахмана, УП

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции планируют завершить проверки военкомов до конца квартала, то есть до конца сентября.

Источник: председатель НАПК Александр Новиков в эфире телемарафона

Прямая речь: "Мы планируем завершить проверки до конца этого квартала. Всего 1395 военкомов занимают руководящие должности. Десятую часть этих военкомов мы сейчас проверяем. Как вы знаете, уже есть первые результаты этих проверок. На следующей неделе объявим следующие результаты".

Детали: По словам Новикова, проверки свидетельствуют о том, что "на самом деле большинство работников военкоматов, как и любой другой категории государственных служащих, являются добропорядочными".

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Он отметил, что только отдельные лица злоупотребляют своим служебным положением.

"Почему имеют место злоупотребления? Потому что, если мы не будем менять систему, правила, а будем просто назначать других людей, даже после фронта, даже тех, кто прошел бои, однако они будут интегрироваться в существующую систему, мы все равно получим на выходе коррупцию. Поэтому в первую очередь надо изменить правила, по которым функционируют центры комплектования и правила пересечения границы", - считает глава НАПК.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 23 июня на Ставке главнокомандующего Зеленский дал срочное поручение создать комиссию под руководством первого заместителя министра обороны Украины генерала Павлюка вместе с правоохранительным блоком и вместе с НАПК для проверки всех военкоматов во всех регионах Украины, чтобы они не позорили наше государство и память героев, которые погибают на фронте".
  • 8 августа в ГБР сообщали, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину расследуют уже 112 производств по должностным лицам территориальных центров комплектования и социальной поддержки, 15 обвинительных актов уже пошли в суд.
  • 11 августа Зеленский по результатам заседания СНБО заявил о решении уволить всех областных военкомов.

Темы: НАПКвоинский учеткоррупция
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