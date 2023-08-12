НАПК продолжает проверки военкомов: "Большинство являются добропорядочными"

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции планируют завершить проверки военкомов до конца квартала, то есть до конца сентября.

Источник: председатель НАПК Александр Новиков в эфире телемарафона

Прямая речь: "Мы планируем завершить проверки до конца этого квартала. Всего 1395 военкомов занимают руководящие должности. Десятую часть этих военкомов мы сейчас проверяем. Как вы знаете, уже есть первые результаты этих проверок. На следующей неделе объявим следующие результаты".

Детали: По словам Новикова, проверки свидетельствуют о том, что "на самом деле большинство работников военкоматов, как и любой другой категории государственных служащих, являются добропорядочными".

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Он отметил, что только отдельные лица злоупотребляют своим служебным положением.

"Почему имеют место злоупотребления? Потому что, если мы не будем менять систему, правила, а будем просто назначать других людей, даже после фронта, даже тех, кто прошел бои, однако они будут интегрироваться в существующую систему, мы все равно получим на выходе коррупцию. Поэтому в первую очередь надо изменить правила, по которым функционируют центры комплектования и правила пересечения границы", - считает глава НАПК.

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