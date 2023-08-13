Пригожин все ще має цінність для Путіна, але підтримує конкуруючий центр тяжіння – CNN

Пригожин під час виїзду з Ростова після невдалого заколоту, фото Getty Images

Ватажок бойовиків "Вагнера" Євгеній Пригожин все ще має цінність для російського диктатора Володимира Путіна, однак сам Пригожин має плани на діяльність "вагнерівців" у країнах Африки, щодо якої його позиція контрастує з позицією Кремля.

Джерело: CNN із посиланням на експертів та власний аналіз

Деталі: CNN нагадує, що лише через кілька тижнів після невдалого повстання Пригожин з'явився в кулуарах нещодавнього саміту Росія-Африка в Санкт-Петербурзі, де потиснув руку високопосадовцю з Центральноафриканської Республіки.

На думку видання, перебування Пригожина на свободі контрастує з ув’язненням опозиціонерів Володимира Кара-Мурзи та Олексія Навального за менш вагомими звинуваченнями, ніж спроба держперевороту.

Експерти вважають, що ватажок "Вагнера" все ще має цінність для Путіна, пише видання.

Директорка Future Frontlines, розвідувальної служби з відкритими джерелами при аналітичному центрі "Нова Америка", Кендіс Рондо вважає, що "акції Пригожина в Кремлі явно впали, але оскільки Путін втратив ще більше після заколоту, схоже, він вважає, що залишається певна корисність у тому, щоб тримати Пригожина поруч".

За словами Рондо, ділова хватка Пригожина і його вміння приховувати комерційні прибутки через непрозору мережу підставних компаній і офшорних операцій є активом для путінської Росії, яка постраждала від широких західних економічних санкцій.

"На даний момент мережа підставних компаній Пригожина є найкращою страховкою для Путіна, щоб зберегти російську військову економіку", - сказала вона.

"Але навряд чи так триватиме вічно - врешті-решт, щось має бути зроблено. І є велика ймовірність, що коли це станеться, ми побачимо більш вражаючі події ближче до кордону між Польщею та Білоруссю", - додала експертка.

CNN також зазначає, що у Пригожина є плани на африканський регіон, де "Вагнер" уже провів низку операцій.

Виступаючи після того, як бойовики "Вагнера" переїхали до Білорусі, Пригожин припустив, що він і надалі зосереджуватиметься на Африці.

"Щоб не було ніяких секретів і кулуарних розмов, повідомляю, що група "Вагнера" продовжує свою діяльність в Африці, а також в тренувальних центрах на території Білорусі", - сказав Пригожин.

Сили Пригожина вже причетні до діяльності в Судані, де "Вагнер" постачає ополченців, які воюють проти суданської армії, а також активно діють в ЦАР і Лівії.

Він також може проявитися в Нігері, після нещодавнього військового перевороту. У нещодавньому телеграм-повідомленні Пригожин натякнув, що "Вагнер" може бути готовий запропонувати свої послуги там.

"Те, що сталося в Нігері, назрівало роками. Колишні колонізатори намагаються тримати в покорі народи африканських країн. Для того, щоб тримати їх у покорі, колишні колонізатори наповнюють ці країни терористами і різними бандитськими формуваннями. Таким чином створюючи колосальну кризу безпеки", - сказав ватажок "вагнерівців".

"Населення страждає. І в цьому (причина) любові до ПВК "Вагнера", в цьому висока ефективність ПВК "Вагнера". Тому що тисяча бійців ПВК "Вагнера" здатні навести порядок і знищити терористів, не даючи їм можливості завдати шкоди мирному населенню держав", - переконував Пригожин.

CNN зазначає, що позиція Пригожина йшла врозріз з позицією російського МЗС, яке закликало до "якнайшвидшого звільнення" президента Нігера Мохаммеда Базума військовими.

"Кинувши виклик Путіну і уникнувши покарання, Пригожин, схоже, створив і підтримує конкуруючий із Кремлем центр тяжіння", - пише видання.

У своєму нещодавньому аналізі старший науковий співробітник Центру Карнегі Росія-Євразія Тетяна Станова зазначила, що Пригожин фактично зруйнував "вертикаль влади" – багаторічну систему путінського правління "згори донизу".

"Розрекламована "вертикаль влади" Путіна зникла. Замість сильної руки з'явилися десятки міні-Пригожиних, і хоча вони, можливо, більш передбачувані, ніж вагнерівський лідер, вони не менш небезпечні. Всі вони добре знають, що постпутінська Росія вже тут – навіть якщо Путін залишається на чолі – і що настав час брати в руки зброю і готуватися до битви за владу", - цитує Станову CNN.

Що передувало: Міноборони Британії повідомило, що "ПВК Вагнер" намагається економити на зарплатні своїм воякам через фінансовий тиск. "Якщо російська держава більше не платить "Вагнеру", то найбільш вірогідним платником є білоруська влада", – вважає британська розвідка.