Пригожин все еще имеет ценность для Путина, но поддерживает конкурирующий центр притяжения – CNN
Главарь боевиков "Вагнера" Евгений Пригожин все еще имеет ценность для российского диктатора Владимира Путина, однако сам Пригожин имеет планы на деятельность "вагнеровцев" в странах Африки, по которой его позиция контрастирует с позицией Кремля.
Источник: CNN со ссылкой на экспертов и собственный анализ
Детали: CNN напоминает, что всего через несколько недель после неудачного восстания Пригожин появился в кулуарах недавнего саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге, где пожал руку чиновнику из Центральноафриканской Республики.
По мнению издания, пребывание Пригожина на свободе контрастирует с заключением оппозиционеров Владимира Кара-Мурзы и Алексея Навального по менее весомым обвинениям, чем попытка госпереворота.
Эксперты считают, что главарь "Вагнера" все еще имеет ценность для Путина, пишет издание.
Директор Future Frontlines, разведывательной службы с открытыми источниками при аналитическом центре "Новая Америка", Кэндис Рондо считает, что "акции Пригожина в Кремле явно упали, но поскольку Путин потерял еще больше после мятежа, похоже, он считает, что остается определенная полезность в том, чтобы держать Пригожина рядом".
По словам Рондо, деловая хватка Пригожина и его умение скрывать коммерческие доходы через непрозрачную сеть подставных компаний и оффшорных операций является активом для путинской России, пострадавшей от широких западных экономических санкций.
"На данный момент сеть подставных компаний Пригожина является лучшей страховкой для Путина, чтобы сохранить российскую военную экономику", - сказала она.
"Но вряд ли так будет продолжаться вечно - в конце концов, что-то должно быть сделано. И есть большая вероятность, что когда это произойдет, мы увидим более впечатляющие события ближе к границе между Польшей и Беларусью", - добавила эксперт.
CNN также отмечает, что у Пригожина есть планы на африканский регион, где "Вагнер" уже провел ряд операций.
Выступая после того, как боевики "Вагнера" переехали в Беларусь, Пригожин предположил, что он и в дальнейшем будет сосредотачиваться на Африке.
"Чтобы не было никаких секретов и кулуарных разговоров, сообщаю, что группа "Вагнера" продолжает свою деятельность в Африке, а также в тренировочных центрах на территории Беларуси", - сказал Пригожин.
Силы Пригожина уже причастны к деятельности в Судане, где "Вагнер" снабжает ополченцев, воюющих против суданской армии, а также активно действуют в ЦАР и Ливии.
Он также может проявиться в Нигере, после недавнего военного переворота. В недавнем телеграм-сообщении Пригожин намекнул, что "Вагнер" может быть готов предложить свои услуги там.
"То, что произошло в Нигере, назревало годами. Бывшие колонизаторы пытаются держать в повиновении народы африканских стран. Для того, чтобы держать их в повиновении, бывшие колонизаторы наполняют эти страны террористами и различными бандитскими формированиями. Таким образом создавая колоссальный кризис безопасности", - сказал главарь "вагнеровцев".
"Население страдает. И в этом (причина) любви к ЧВК "Вагнера", в этом высокая эффективность ЧВК "Вагнера". Потому что тысяча бойцов ЧВК "Вагнера" способны навести порядок и уничтожить террористов, не давая им возможности нанести вред мирному населению государств", - убеждал Пригожин.
CNN отмечает, что позиция Пригожина шла вразрез с позицией российского МИДа, который призвал к "скорейшему освобождению" президента Нигера Мохаммеда Базума военными.
"Бросив вызов Путину и избежав наказания, Пригожин, похоже, создал и поддерживает конкурирующий с Кремлем центр притяжения", - пишет издание.
В своем недавнем анализе старший научный сотрудник Центра Карнеги Россия-Евразия Татьяна Становая отметила, что Пригожин фактически разрушил "вертикаль власти" - многолетнюю систему путинского правления "сверху вниз".
"Разрекламированная "вертикаль власти" Путина исчезла. Вместо сильной руки появились десятки мини-Пригожиных, и хотя они, возможно, более предсказуемы, чем вагнеровский лидер, они не менее опасны. Все они хорошо знают, что постпутинская Россия уже здесь - даже если Путин остается во главе - и что пришло время брать в руки оружие и готовиться к битве за власть", - цитирует Становую CNN.
Что предшествовало: Минобороны Британии сообщило, что "ЧВК Вагнер" пытается экономить на зарплате своим воинам из-за финансового давления. "Если российское государство больше не платит "Вагнеру", то наиболее вероятным плательщиком являются белорусские власти", - считает британская разведка.