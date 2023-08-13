Пригожин все еще имеет ценность для Путина, но поддерживает конкурирующий центр притяжения – CNN

Пригожин во время выезда из Ростова после неудачного мятежа, фото Getty Images

Главарь боевиков "Вагнера" Евгений Пригожин все еще имеет ценность для российского диктатора Владимира Путина, однако сам Пригожин имеет планы на деятельность "вагнеровцев" в странах Африки, по которой его позиция контрастирует с позицией Кремля.

Источник: CNN со ссылкой на экспертов и собственный анализ

Детали: CNN напоминает, что всего через несколько недель после неудачного восстания Пригожин появился в кулуарах недавнего саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге, где пожал руку чиновнику из Центральноафриканской Республики.

По мнению издания, пребывание Пригожина на свободе контрастирует с заключением оппозиционеров Владимира Кара-Мурзы и Алексея Навального по менее весомым обвинениям, чем попытка госпереворота.

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Эксперты считают, что главарь "Вагнера" все еще имеет ценность для Путина, пишет издание.

Директор Future Frontlines, разведывательной службы с открытыми источниками при аналитическом центре "Новая Америка", Кэндис Рондо считает, что "акции Пригожина в Кремле явно упали, но поскольку Путин потерял еще больше после мятежа, похоже, он считает, что остается определенная полезность в том, чтобы держать Пригожина рядом".

По словам Рондо, деловая хватка Пригожина и его умение скрывать коммерческие доходы через непрозрачную сеть подставных компаний и оффшорных операций является активом для путинской России, пострадавшей от широких западных экономических санкций.

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"На данный момент сеть подставных компаний Пригожина является лучшей страховкой для Путина, чтобы сохранить российскую военную экономику", - сказала она.

"Но вряд ли так будет продолжаться вечно - в конце концов, что-то должно быть сделано. И есть большая вероятность, что когда это произойдет, мы увидим более впечатляющие события ближе к границе между Польшей и Беларусью", - добавила эксперт.

CNN также отмечает, что у Пригожина есть планы на африканский регион, где "Вагнер" уже провел ряд операций.

Выступая после того, как боевики "Вагнера" переехали в Беларусь, Пригожин предположил, что он и в дальнейшем будет сосредотачиваться на Африке.

"Чтобы не было никаких секретов и кулуарных разговоров, сообщаю, что группа "Вагнера" продолжает свою деятельность в Африке, а также в тренировочных центрах на территории Беларуси", - сказал Пригожин.

Силы Пригожина уже причастны к деятельности в Судане, где "Вагнер" снабжает ополченцев, воюющих против суданской армии, а также активно действуют в ЦАР и Ливии.

Он также может проявиться в Нигере, после недавнего военного переворота. В недавнем телеграм-сообщении Пригожин намекнул, что "Вагнер" может быть готов предложить свои услуги там.

"То, что произошло в Нигере, назревало годами. Бывшие колонизаторы пытаются держать в повиновении народы африканских стран. Для того, чтобы держать их в повиновении, бывшие колонизаторы наполняют эти страны террористами и различными бандитскими формированиями. Таким образом создавая колоссальный кризис безопасности", - сказал главарь "вагнеровцев".

"Население страдает. И в этом (причина) любви к ЧВК "Вагнера", в этом высокая эффективность ЧВК "Вагнера". Потому что тысяча бойцов ЧВК "Вагнера" способны навести порядок и уничтожить террористов, не давая им возможности нанести вред мирному населению государств", - убеждал Пригожин.

CNN отмечает, что позиция Пригожина шла вразрез с позицией российского МИДа, который призвал к "скорейшему освобождению" президента Нигера Мохаммеда Базума военными.

"Бросив вызов Путину и избежав наказания, Пригожин, похоже, создал и поддерживает конкурирующий с Кремлем центр притяжения", - пишет издание.

В своем недавнем анализе старший научный сотрудник Центра Карнеги Россия-Евразия Татьяна Становая отметила, что Пригожин фактически разрушил "вертикаль власти" - многолетнюю систему путинского правления "сверху вниз".

"Разрекламированная "вертикаль власти" Путина исчезла. Вместо сильной руки появились десятки мини-Пригожиных, и хотя они, возможно, более предсказуемы, чем вагнеровский лидер, они не менее опасны. Все они хорошо знают, что постпутинская Россия уже здесь - даже если Путин остается во главе - и что пришло время брать в руки оружие и готовиться к битве за власть", - цитирует Становую CNN.

Что предшествовало: Минобороны Британии сообщило, что "ЧВК Вагнер" пытается экономить на зарплате своим воинам из-за финансового давления. "Если российское государство больше не платит "Вагнеру", то наиболее вероятным плательщиком являются белорусские власти", - считает британская разведка.