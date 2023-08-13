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Кубраков: Не можемо підтвердити заяву РФ про огляд судна, але сам факт спекуляцій є порушенням

Катерина ТищенкоНеділя, 13 серпня 2023, 22:42
Кубраков: Не можемо підтвердити заяву РФ про огляд судна, але сам факт спекуляцій є порушенням
судно Sukru Okan, фото: marinetraffic.com

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявляє, що Україна не може підтвердити заяву Міноборони РФ про огляд судна "Sukru Okan" у Чорному морі й відкриття попереджувального вогню, однак сам факт таких спекуляцій є грубим порушенням Росією норм міжнародного права.

Джерело: Кубраков у Facebook

Дослівно: "Україна не може підтвердити достовірність викладеної (Росією – ред.) інформації. Однак сам факт спекуляції навколо цього судна з метою залякувань та перешкоджання руху торгівельних суден є грубим порушенням Росією норм міжнародного права".

Деталі: Міністр наголосив, що такі дії РФ є нехтуванням принципами свободи судноплавства, закріпленими Конвенцією ООН з морського права 1982 року, а також порушенням норм Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі, 1974 року, депозитарієм якої є Міжнародна морська організація (ІМО).

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"Цей акт є відвертим зневажанням прав чорноморських держав на вільне судноплавство та прав іноземних суден на мирний прохід територіальним морем прибережних країн", - зазначив Кубраков.

Він повідомив, що наразі балкер рухається у напрямку Суліни (Румунія).

"Ми закликаємо ІМО (Міжнародна морська організація - ред.) та партнерів жорстко відреагувати на дії Росії та докласти всіх зусиль для припинення терору в Чорному морі та вжити заходів до Російської Федерації як країни-члена ІМО", - додав міністр.

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Він підкреслив, що для уникнення провокацій Україна рекомендує капітанам суден, які прямують в напрямку до/з українських морських портів, здійснювати рух суден якомога ближче до узбережжя північно-західної частини Чорного моря, територіальними водами Турецької Республіки, Республіки Румунія та Республіки Болгарія.

Що передувало: Міноборони РФ заявило, що рано вранці 13 серпня у Чорному морі корабель росіян нібито відкрив "попереджувальний" вогонь по суховантажу Sukru Okan під прапором Палау, що прямував у порт Ізмаїл, після чого провів огляд судна. 

Однак міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm з'ясувала, що росіяни збрехали про успішний огляд судна "Sukru Okan" у Чорному морі, як і про попереджувальні постріли.

Начальниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк наголосила, що заява російського Міноборони про нібито огляд судна "Sukru Okan" у Чорному морі більше ніким офіційно не підтверджена.

Теми: МінінфраструктуриРосіяЧорне морекораблі
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