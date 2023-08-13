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Кубраков: Не можем подтвердить заявление РФ об осмотре судна, но сам факт спекуляций – нарушение

Катерина ТищенкоВоскресенье, 13 августа 2023, 22:42
Кубраков: Не можем подтвердить заявление РФ об осмотре судна, но сам факт спекуляций – нарушение
судно Sukru Okan, фото: marinetraffic.com

Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявляет, что Украина не может подтвердить заявление Минобороны РФ об осмотре судна "Sukru Okan" в Черном море и открытии предупредительного огня, однако сам факт таких спекуляций является грубым нарушением Россией норм международного права.

Источник: Кубраков в Facebook

Дословно: "Украина не может подтвердить достоверность изложенной (Россией - ред.) информации. Однако сам факт спекуляции вокруг этого судна с целью запугивания и препятствования движению торговых судов является грубым нарушением Россией норм международного права".

Детали: Министр отметил, что такие действия РФ являются пренебрежением принципами свободы судоходства, закрепленными Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, а также нарушением норм Международной конвенции по охране человеческой жизни на море, 1974 года, депозитарием которой является Международная морская организация (ИМО).

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"Этот акт является откровенным пренебрежением прав черноморских государств на свободное судоходство и прав иностранных судов на мирный проход территориальным морем прибрежных стран", - отметил Кубраков.

Он сообщил, что сейчас балкер движется в направлении Сулины (Румыния).

"Мы призываем IМО (Международная морская организация – ред.) и партнеров жестко отреагировать на действия России и приложить все усилия для прекращения террора в Черном море и принять меры к Российской Федерации как стране-члену IМО", - добавил министр.

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Он подчеркнул, что во избежание провокаций Украина рекомендует капитанам судов, следующих в направлении к/из украинских морских портов, осуществлять движение судов как можно ближе к побережью северо-западной части Черного моря, территориальными водами Турецкой Республики, Республики Румыния и Республики Болгария.

Что предшествовало: Минобороны РФ заявило, что рано утром 13 августа в Черном море корабль россиян открыл "предупредительный" огонь по сухогрузу Sukru Okan под флагом Палау, который направлялся в порт Измаил, после чего якобы провел осмотр судна.

Однако международное разведывательное сообщество InformNapalm выяснило, что россияне солгали об успешном осмотре судна "Sukru Okan" в Черном море, как и о предупредительных выстрелах.

Начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк подчеркнула, что заявление российского Минобороны о якобы осмотре судна "Sukru Okan" в Черном море больше никем официально не подтверждено.

Темы: МининфраструктурыРосcияЧерное морекорабли
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