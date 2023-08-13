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Кубраков: Не можем подтвердить заявление РФ об осмотре судна, но сам факт спекуляций – нарушение

Катерина ТищенкоВоскресенье, 13 августа 2023, 22:42
Кубраков: Не можем подтвердить заявление РФ об осмотре судна, но сам факт спекуляций – нарушение
судно Sukru Okan, фото: marinetraffic.com

Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявляет, что Украина не может подтвердить заявление Минобороны РФ об осмотре судна "Sukru Okan" в Черном море и открытии предупредительного огня, однако сам факт таких спекуляций является грубым нарушением Россией норм международного права.

Источник: Кубраков в Facebook

Дословно: "Украина не может подтвердить достоверность изложенной (Россией - ред.) информации. Однако сам факт спекуляции вокруг этого судна с целью запугивания и препятствования движению торговых судов является грубым нарушением Россией норм международного права".

Детали: Министр отметил, что такие действия РФ являются пренебрежением принципами свободы судоходства, закрепленными Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, а также нарушением норм Международной конвенции по охране человеческой жизни на море, 1974 года, депозитарием которой является Международная морская организация (ИМО).

"Этот акт является откровенным пренебрежением прав черноморских государств на свободное судоходство и прав иностранных судов на мирный проход территориальным морем прибрежных стран", - отметил Кубраков.

Он сообщил, что сейчас балкер движется в направлении Сулины (Румыния).

"Мы призываем IМО (Международная морская организация – ред.) и партнеров жестко отреагировать на действия России и приложить все усилия для прекращения террора в Черном море и принять меры к Российской Федерации как стране-члену IМО", - добавил министр.

Он подчеркнул, что во избежание провокаций Украина рекомендует капитанам судов, следующих в направлении к/из украинских морских портов, осуществлять движение судов как можно ближе к побережью северо-западной части Черного моря, территориальными водами Турецкой Республики, Республики Румыния и Республики Болгария.

Что предшествовало: Минобороны РФ заявило, что рано утром 13 августа в Черном море корабль россиян открыл "предупредительный" огонь по сухогрузу Sukru Okan под флагом Палау, который направлялся в порт Измаил, после чего якобы провел осмотр судна.

Однако международное разведывательное сообщество InformNapalm выяснило, что россияне солгали об успешном осмотре судна "Sukru Okan" в Черном море, как и о предупредительных выстрелах.

Начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк подчеркнула, что заявление российского Минобороны о якобы осмотре судна "Sukru Okan" в Черном море больше никем официально не подтверждено.

Темы: МининфраструктурыРосcияЧерное морекорабли
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