Одеська, Херсонська й Запорізька області зазнали інтенсивних атак росіян 

10 областей України зазнали російських атак за останню добу, особливо інтенсивно обстрілювали Одеську, Херсонську та Запорізьку області. Внаслідок обстрілів загинули щонайменше 9-ро цивільних осіб, поранення отримали 22 людини.

Джерело: дані обласних військових адміністрацій станом на 9-ту ранку 14 серпня

Одеська область. Вночі російські війська атакували область трьома хвилями атак: двома хвилями ударних дронів та ракетами типу "Калібр". Українські сили ППО знищили все.

Внаслідок збиття ракет, які росіяни спрямували у середмістя Одеси, уламками було пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів, житловий будинок та супермаркет. Вибуховою хвилею у кількох будівлях вибито вікна, пошкоджено припарковані поруч автівки. На трьох об'єктах виникли пожежі. На місці працюють всі відповідні служби.

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Відомо про трьох постраждалих співробітників супермаркету. Всім надана медична допомога. Двоє з них госпіталізовані.

Миколаївська область. У неділю та в понеділок вночі ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також у неділю вдень зафіксовано ворожі обстріли м. Очаків Очаківської громади. Без постраждалих.

ВІДЕО ДНЯ

Внаслідок ракетного обстрілу поблизу населеного пункту Шевченківської громади виникла пожежа в лісосмузі та сухій траві на відкритій території, яку ліквідовано. Минулося без постраждалих.

Херсонська область. 14 серпня, близько другої ночі російська армія знову атакувала Херсон. Тяжкі поранення отримав 48-річний охоронець, який знаходився біля бомбосховища. Також внаслідок ударів по приватних будинках постраждали ще двоє містян. 85-річну жінку доставили до лікарні у середньому стані тяжкості, 44-річного чоловіка – у тяжкому. Потерпілим надається уся необхідна медична допомога.

За минулу добу по області противник здійснив 83 обстріли, по місту Херсон ворог випустив 23 снаряди. Терористи обстріляли житловий будинок у Широкій Балці, в якому мешкала родина з дітьми. Усі загинули: мати, батько, молодша дочка Софійка, якій лише 22 дні від народження, та 12-річний Артем.

Також у Широкій Балці росіяни обірвали життя 67-річного місцевого жителя.

Через ворожий обстріл Станіслава загинув пастор християнської церкви та його 57-річний односелець. У двох жінок, 59 та 24 роки, діагностували мінно-вибухові травми, їм надали допомогу.

У Золотій Балці ворожим вогнем пошкоджено щонайменше пʼять житлових будинків. Поранення середнього ступеня тяжкості отримала 61-річна жінка.

Обстріляла армія РФ і магазин у Комишанах. Там 49-річний чоловік отримав поранення середнього ступеня тяжкості, а 51-річна жінка – легкі.

Через обстріл багатоповерхівки у Херсоні поранення отримали три людини, у Новокаїрах – 61-річний чоловік, у Велетенському – тяжкі опіки 70% тіла дістав 28-річний чоловік.

У Білозерці через авіаудар та артилерійські обстріли пошкоджено щонайменше 12 будинків. Поранення отримала 31-річна жінка та 63-річний чоловік, їм надають медичну допомогу.

На Одрадокамʼянку росіяни скинули три керовані авіабомби. Руйнувань зазнали кілька осель, потерпілих серед цивільних немає.

Також 13 серпня до лікарні звернувся 59-річний житель Веселого, який напередодні потрапив під ворожий обстріл.

Всього за добу через російську агресію 7 людей загинули, з них – двоє дітей. 13 людей дістали поранення.

Дніпропетровська область. У неділю військові РФ знову атакували Нікополь з важкої артилерії. У місті пошкоджено корпуси готелю, 2 приватні будинки, господарська споруда та лінія електропередач. Місцевих мешканців не зачепило.

Запорізька область. 99 ударів по 24 населених пунктах області за добу. Ворожі БПЛА атакували Гуляйполе, Залізничне, Червоне, Чарівне, Новодарівку та Малі Щербаки. 5 ударів з РСЗВ прийшлися по Новодарівці, Степногірську, Кам'янському й Павлівці, 3 ракетні удари – по Степному, а також авіаційний удар по П'ятихатках.

За минулу добу військові РФ здійснили 83 артилерійських обстріли по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Оріхова, Новодарівки, Малинівки, Левадного, Малої Токмачки, Чарівного, Червоного, Ольгівського, Верхньої Терси, Білогір'я, Степногірська, Кам'янського, Малих Щербаків, П'ятихаток, Лобкового, Степового й Плавнів.

Внаслідок ракетного удару по Степному загинули 77-річний чоловік та 70-річна жінка. Ще одну жінку 64 років доставлено в лікувальну установу, їй надається необхідна допомога.

Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

Донецька область. Росіяни здійснили 24 обстріли, обстріляні населені пункти: Авдіївка, Сіверськ, Торецьк, Курахове, Часів Яр, с.Благодатне, с.Кліщіївка, с.Богоявленка, с.Ганнівка. Пошкоджено 2 приватних житлових будинки, гараж, вантажний автомобіль, 3 легкових автомобілі волонтерів, будівля фільтрувальної станції.

За добу по області – 2 поранених.

Луганська область. Окупанти спробували йди вперед на Сватівщині, наступаючи на Андріївку. Однак ці їхні спроби були зупинені Силами оборони. Не зменшує ворог й навали з повітря – 13 серпня бив по Білогорівці. Під черговими ударами опинилися Діброва з Білогорівкою. За добу противник здійснив 144 обстрілів (523 снаряди).

Харківська область. На Слобожанському напрямку російські війська здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Окіп Богодухівського району, Огірцеве та Бударки Чугуївського району.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали такі населені пункти як Кам’янка, Петропавлівка, Піщане, Берестове та Кислівка.

Внаслідок недільного обстрілу с. Кучерівка Куп'янського району зазнав поранення 51-річний цивільний чоловік. Госпіталізований у важкому стані.

В с. Петропавлівка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу зазнала поранення та була госпіталізована 68-річна жінка.

В с. Руська Лозова Харківського району на території садового товариства 73-річний чоловік наступив на протипіхотну міну типу "Пелюстка". Госпіталізований з вибуховим пораненням.

Сумська область. Вночі та вранці росіяни здійснили 2 обстріли громад Сумського району. Зафіксовано 16 вибухів. Попередньо – без наслідків.

В неділю 13 серпня протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордоння. Зафіксовано 144 вибухи. Обстрілів зазнали Великописарівська, Краснопільська, Хотінська, Есманська, Середино-Будська, Новослобідська, Зноб-Новгородська, Білопільська, Шалигинська громади Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (61 вибух) та артилерії (5 вибухів). Внаслідок одного з артобстрілів пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Великописарівська громада: здійснено обстріли з мінометів (12 вибухів) та артилерії (16 вибухів). Внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватний будинок та гараж.

Чернігівська область. За минулу добу ворог здійснив 11 обстрілів (156 вибухів). Зокрема по Семенівській громаді Новгород-Сіверського району — обстріли із мінометів у напрямку села Блешня (4 обстріли), сіл Леонівка, Карповичі, Орликівка. Також зафіксовано ще один обстріл у напрямку села Карповичі із АГС. По Новгород-Сіверській громаді — обстріл зі ствольної артилерії у напрямку села Михальчина Слобода. По Сновській громаді Корюківського район – обстріл із мінометів у напрямку села Єліне.

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані наразі уточнюються.