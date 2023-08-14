Одесская, Херсонская и Запорожская области подверглись интенсивным атакам россиян 

10 областей Украины подверглись российским атакам за последние сутки, особенно интенсивно обстреливали Одесскую, Херсонскую и Запорожскую области. В результате обстрелов погибли по меньшей мере 9-ро гражданских лиц, ранения получили 22 человека.

Источник: данные областных военных администраций по состоянию на 9 утра 14 августа

Одесская область. Ночью российские войска атаковали область тремя волнами атак: двумя волнами ударных дронов и ракетами типа "Калибр". Украинские силы ПВО уничтожили все.

В результате сбития ракет, которые россияне направили в центр Одессы, обломками было повреждено общежитие одного из учебных заведений, жилой дом и супермаркет. Взрывной волной в нескольких зданиях выбило окна, повреждены припаркованные рядом автомобили. На трех объектах возникли пожары. На месте работают все соответствующие службы.

Известно о трех пострадавших сотрудниках супермаркета. Всем оказана медицинская помощь. Двое из них госпитализированы.

Николаевская область. В воскресенье и в понедельник ночью враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

Также в воскресенье днем зафиксированы вражеские обстрелы г. Очаков Очаковской общины. Без пострадавших.

В результате ракетного обстрела вблизи населенного пункта Шевченковской общины возник пожар в лесополосе и сухой траве на открытой территории, который ликвидирован. Обошлось без пострадавших.

Херсонская область. 14 августа, около двух ночи российская армия снова атаковала Херсон. Тяжелые ранения получил 48-летний охранник, который находился возле бомбоубежища. Также в результате ударов по частным домам пострадали еще двое горожан. 85-летнюю женщину доставили в больницу в среднем состоянии тяжести, 44-летнего мужчину – в тяжелом. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

За минувшие сутки по области противник совершил 83 обстрела, по городу Херсон враг выпустил 23 снаряда. Террористы обстреляли жилой дом в Широкой Балке, в котором жила семья с детьми. Все погибли: мать, отец, младшая дочь Софийка, которой всего 22 дня от роду, и 12-летний Артем.

Также в Широкой Балке россияне оборвали жизнь 67-летнего местного жителя.

Из-за вражеского обстрела Станислава погиб пастор христианской церкви и его 57-летний односельчанин. У двух женщин, 59 и 24 года, диагностировали минно-взрывные травмы, им оказали помощь.

В Золотой Балке вражеским огнем повреждены по меньшей мере пять жилых домов. Ранения средней степени тяжести получила 61-летняя женщина.

Обстреляла армия РФ и магазин в Камышанах. Там 49-летний мужчина получил ранения средней степени тяжести, а 51-летняя женщина – легкие.

Из-за обстрела многоэтажки в Херсоне ранения получили три человека, в Новокаирах – 61-летний мужчина, в Велетенском – тяжелые ожоги 70% тела получил 28-летний мужчина.

В Белозерке из-за авиаудара и артиллерийских обстрелов повреждены по меньшей мере 12 домов. Ранения получила 31-летняя женщина и 63-летний мужчина, им оказывают медицинскую помощь.

На Отрадокаменку россияне сбросили три управляемые авиабомбы. Разрушениям подверглись несколько домов, пострадавших среди гражданских нет.

Также 13 августа в больницу обратился 59-летний житель Веселого, который накануне попал под вражеский обстрел.

Всего за сутки из-за российской агрессии 7 человек погибли, из них – двое детей. 13 человек получили ранения.

Днепропетровская область. В воскресенье военные РФ снова атаковали Никополь из тяжелой артиллерии. В городе повреждены корпуса гостиницы, 2 частных дома, хозяйственная постройка и линия электропередач. Местных жителей не задело.

Запорожская область. 99 ударов по 24 населенным пунктам области за сутки. Вражеские БПЛА атаковали Гуляйполе, Железнодорожное, Красное, Чаривне, Новодаровку и Малые Щербаки. 5 ударов из РСЗО пришлись по Новодаровке, Степногорску, Каменскому и Павловке, 3 ракетных удара – по Степному, а также авиационный удар по Пятихаткам.

За минувшие сутки военные РФ осуществили 83 артиллерийских обстрела по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Новоандреевки, Орехова, Новодаровки, Малиновки, Левадного, Малой Токмачки, Чаривного, Красного, Ольговского, Верхней Терсы, Белогорья, Степногорска, Каменского, Малых Щербаков, Пятихаток, Лобкового, Степного и Плавней.

В результате ракетного удара по Степному погибли 77-летний мужчина и 70-летняя женщина. Еще одна женщина 64 лет доставлена в лечебное учреждение, ей оказывается необходимая помощь.

Поступило 15 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Донецкая область. Россияне совершили 24 обстрела, обстреляны населенные пункты: Авдеевка, Северск, Торецк, Курахово, Часов Яр, с.Благодатное, с.Клищеевка, с.Богоявленка, с.Анновка. Повреждены 2 частных жилых дома, гараж, грузовой автомобиль, 3 легковых автомобиля волонтеров, здание фильтровальной станции.

За сутки по области – 2 раненых.

Луганская область. Оккупанты попытались идти вперед на Сватовщине, наступая на Андреевку. Однако эти их попытки были остановлены Силами обороны. Не уменьшает враг и нашествия с воздуха – 13 августа бил по Белогоровке. Под очередными ударами оказались Диброва с Белогоровкой. За сутки противник совершил 144 обстрелов (523 снаряда).

Харьковская область. На Слобожанском направлении российские войска осуществили минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Окоп Богодуховского района, Огурцово и Бударки Чугуевского района.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись такие населенные пункты как Каменка, Петропавловка, Песчаное, Берестовое и Кисловка.

В результате воскресного обстрела с. Кучеровка Купянского района получил ранения 51-летний гражданский мужчина. Госпитализирован в тяжелом состоянии.

В с. Петропавловка Купянского района в результате вражеского обстрела получила ранения и была госпитализирована 68-летняя женщина.

В с. Русская Лозовая Харьковского района на территории садового общества 73-летний мужчина наступил на противопехотную мину типа "Лепесток". Госпитализирован с взрывным ранением.

Сумская область. Ночью и утром россияне совершили 2 обстрела общин Сумского района. Зафиксировано 16 взрывов. Предварительно – без последствий.

В воскресенье 13 августа в течение дня россияне совершили 21 обстрел приграничья. Зафиксировано 144 взрыва. Обстрелам подверглись Великописаревская, Краснопольская, Хотинская, Эсманская, Середино-Будская, Новослободская, Зноб-Новгородская, Белопольская, Шалигинская, Краснопольская общины: враг бил из минометов (61 взрыв) и артиллерии (5 взрывов). В результате одного из артобстрелов поврежден многоквартирный жилой дом.

Великописаревская община: осуществлены обстрелы из минометов (12 взрывов) и артиллерии (16 взрывов). В результате минометного обстрела повреждены частный дом и гараж.

Черниговская область. За минувшие сутки враг осуществил 11 обстрелов (156 взрывов). В частности по Семеновской общине Новгород-Северского района – обстрелы из минометов в направлении села Блешня (4 обстрела), сел Леонивка, Карповичи, Орликовка. Также зафиксирован еще один обстрел в направлении села Карповичи из АГС. По Новгород-Северской общине – обстрел из ствольной артиллерии в направлении села Михальчина Слобода. По Сновской общине Корюковского района – обстрел из минометов в направлении села Елино.

О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные сейчас уточняются.