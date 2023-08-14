После военкоматов Зеленский взялся за "некачественные ВВК": готовит решение
Президент Владимир Зеленский отметил, что очень много проблем возникает из-за некачественной работы военно-врачебных комиссий, поэтому будет принято соответствующее решение.
Источник: вечернее видеообращение Зеленского в соцсетях
Прямая речь: "Очень много проблем из-за некачественной работы ВВК. Будем готовить решение".
Детали: Зеленский не уточнил, о каком именно решении идет речь.
Также президент рассказал о своей поездке в Донецкую область. Он отметил, что во время визита велись детальные и откровенные разговоры о наступательных действиях украинской армии, о поставках в войска, о возможностях командиров.
Прямая речь: "Имел честь наградить лучших, поблагодарить всех - каждую бригаду - за храбрость, отвагу, результаты ради Украины. Вместе с генералом Богомоловым, командующим ОТГ "Соледар", пообщались с командирами бригад и батальонов - теми, кто в боях, - об их фронтовых потребностях".
Предыстория:
- 11 августа на заседании СНБО Зеленский решил уволить всех областных военкомов.
- В понедельник, 14 августа, Зеленский посетил украинских военных в Донецкой области. Говорили о проблемах и потребностях.