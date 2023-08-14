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После военкоматов Зеленский взялся за "некачественные ВВК": готовит решение

"Украинская правда"Понедельник, 14 августа 2023, 21:34
После военкоматов Зеленский взялся за некачественные ВВК: готовит решение
фото с сайта президента

Президент Владимир Зеленский отметил, что очень много проблем возникает из-за некачественной работы военно-врачебных комиссий, поэтому будет принято соответствующее решение.

Источник: вечернее видеообращение Зеленского в соцсетях

Прямая речь: "Очень много проблем из-за некачественной работы ВВК. Будем готовить решение".

Детали: Зеленский не уточнил, о каком именно решении идет речь.

Также президент рассказал о своей поездке в Донецкую область. Он отметил, что во время визита велись детальные и откровенные разговоры о наступательных действиях украинской армии, о поставках в войска, о возможностях командиров.

Прямая речь: "Имел честь наградить лучших, поблагодарить всех - каждую бригаду - за храбрость, отвагу, результаты ради Украины. Вместе с генералом Богомоловым, командующим ОТГ "Соледар", пообщались с командирами бригад и батальонов - теми, кто в боях, - об их фронтовых потребностях". 

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Темы: Зеленскийвоинский учет
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