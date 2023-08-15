Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В лікарні помер чоловік, важко поранений 14 серпня у Херсоні

"Українська правда"Вівторок, 15 серпня 2023, 16:22
В лікарні помер чоловік, важко поранений 14 серпня у Херсоні
В'ЇЗД ДО ХЕРСОНА, ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

У лікарні помер мешканець Херсона, важко поранений під час російського обстрілу 14 серпня.

Джерело: керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков, якого цитує "Укрінформ", сторінка ГК "Дніпрянка" м. Херсон у Facebook

Деталі: За словами Толоконнікова, 14 серпня звільнену територію Херсонщини з лівого берега росіяни обстрілювали 71 раз, випустили близько 300 снарядів. 

Пряма мова: "Зазнали поранення внаслідок російської агресії 9 людей, сьогодні отримали сумну звістку, що чоловік, який вчора отримав поранення…, сьогодні він загинув".

Деталі: Водночас, херсонський гандбольний клуб "Дніпрянка" у соцмережах повідомив, що син тренера клубу Юрія Сдвіжка – Сергій, потрапив 14 серпня у Херсоні під обстріл і загинув.

Передісторія:

Теми: Херсонвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Усі новини...
Херсон
"Він не боявся СБУ, бо з нашими ти захищений державою". Як рятувальник із Херсона потрапив під суд за "колабораціонізм"
Окупанти вдень обстріляли житлові квартали Херсона та область: 4 поранених
Росіяни вночі обстріляли Херсон: 3 поранених
Останні новини
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
09:35
Ціни на нафту стабільні: трейдери стежать за напруженістю в Червоному морі
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
Усі новини...
Реклама: