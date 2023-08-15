В лікарні помер чоловік, важко поранений 14 серпня у Херсоні
У лікарні помер мешканець Херсона, важко поранений під час російського обстрілу 14 серпня.
Джерело: керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков, якого цитує "Укрінформ", сторінка ГК "Дніпрянка" м. Херсон у Facebook
Деталі: За словами Толоконнікова, 14 серпня звільнену територію Херсонщини з лівого берега росіяни обстрілювали 71 раз, випустили близько 300 снарядів.
Пряма мова: "Зазнали поранення внаслідок російської агресії 9 людей, сьогодні отримали сумну звістку, що чоловік, який вчора отримав поранення…, сьогодні він загинув".
Деталі: Водночас, херсонський гандбольний клуб "Дніпрянка" у соцмережах повідомив, що син тренера клубу Юрія Сдвіжка – Сергій, потрапив 14 серпня у Херсоні під обстріл і загинув.
Передісторія:
- 13 серпня росіяни убили на Херсонщині 7 людей, серед яких 23-денна дитина.
- 14 серпня на Херсонщині оголосили день жалоби за загиблими 13 серпня.
- Водночас у ніч на 14 серпня ще троє людей дістали поранення у результаті російських ударів по Херсону.