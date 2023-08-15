Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В лікарні помер чоловік, важко поранений 14 серпня у Херсоні

"Українська правда"Вівторок, 15 серпня 2023, 16:22
В лікарні помер чоловік, важко поранений 14 серпня у Херсоні
В'ЇЗД ДО ХЕРСОНА, ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

У лікарні помер мешканець Херсона, важко поранений під час російського обстрілу 14 серпня.

Джерело: керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков, якого цитує "Укрінформ", сторінка ГК "Дніпрянка" м. Херсон у Facebook

Деталі: За словами Толоконнікова, 14 серпня звільнену територію Херсонщини з лівого берега росіяни обстрілювали 71 раз, випустили близько 300 снарядів. 

Пряма мова: "Зазнали поранення внаслідок російської агресії 9 людей, сьогодні отримали сумну звістку, що чоловік, який вчора отримав поранення…, сьогодні він загинув".

Реклама:

Деталі: Водночас, херсонський гандбольний клуб "Дніпрянка" у соцмережах повідомив, що син тренера клубу Юрія Сдвіжка – Сергій, потрапив 14 серпня у Херсоні під обстріл і загинув.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Херсонвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна погодилась на "гібридний трибунал" для Росії, але зі змінами

Ультрас побили та пограбували українців у Польщі

Помер італійський співак Тото Кутуньйо

Тарифи на тепло для населення не підвищуватимуть до квітня 2024 року

Шмигаль: На кордоні з ЄС буде ще 9 пунктів пропуску

відео, фотоУ Навального показали супер'яхту Путіна, яка уникла арешту і змогла обійти санкції

Усі новини...
Херсон
"Він не боявся СБУ, бо з нашими ти захищений державою". Як рятувальник із Херсона потрапив під суд за "колабораціонізм"
Окупанти вдень обстріляли житлові квартали Херсона та область: 4 поранених
Росіяни вночі обстріляли Херсон: 3 поранених
Останні новини
00:18
Росіяни за добу 20 разів обстріляли Сумщину: 4 поранених
23:52
Байден у вересні візьме участь у саміті G20 в Індії
23:36
На Вінничині під час зіткнення легковика та вантажівки загинуло 9 людей
23:11
Данський режисер Ларс фон Трієр вступився за окупантів: "Життя росіян теж важливі"
22:30
Економічні новини 22 серпня: Маск блокував Starlink для військових через "політичні симпатії", тарифи на тепло не зростуть
22:19
фотоРосіяни увечері вдарили з артилерії по Донеччині, троє загиблих
22:03
Майже 70% українців вважають, що заміна герба на Батьківщині-Матері могла почекати
21:58
ЗСУ розпорошують сили при контрнаступі, потрібна зміна тактики – NYT
21:15
"Любив жити": на Донеччині загинув аналітик у сфері закупівель Остап Бринський
20:55
Україна погодилась на "гібридний трибунал" для Росії, але зі змінами
Усі новини...
Реклама: