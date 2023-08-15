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В больнице умер мужчина, тяжело раненный 14 августа в Херсоне

"Украинская правда"Вторник, 15 августа 2023, 16:22
В больнице умер мужчина, тяжело раненный 14 августа в Херсоне
ВЪЕЗД В ХЕРСОН, ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

В больнице умер житель Херсона, тяжело раненный во время российского обстрела 14 августа.

Источник: руководитель пресс-офиса Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников, которого цитирует "Укринформ", страница ГК "Днепрянка" г. Херсон в Facebook

Детали: По словам Толоконникова, 14 августа освобожденную территорию Херсонщины с левого берега россияне обстреливали 71 раз, выпустили около 300 снарядов. 

Прямая речь: "Получили ранения в результате российской агрессии 9 человек, сегодня получили печальную весть, что человек, который вчера получил ранения ..., сегодня он погиб".

Детали: В то же время, херсонский гандбольный клуб "Днепрянка" в соцсетях сообщил, что сын тренера клуба Юрия Сдвижко - Сергей, попал 14 августа в Херсоне под обстрел и погиб.

Предыстория:

Темы: Херсонвойна
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