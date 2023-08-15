Видавала фіктивні довідки: на Житомирщині затримали голову ВЛК

Служба безпеки України затримала "на гарячому" голову військово-лікарської комісії Житомирщини, яка разом із спільниками робила "бізнес" на ухилянтах.

Джерело: СБУ

Деталі: За даними СБУ, Житомирській обласній військово-лікарській комісії ліквідували канал незаконного виїзду за кордон громадян призовного віку.

До організації причетна голова обласної військово-лікарської комісії, яка діяла у змові зі спільниками, – працівниками облвійськкомату, адвокатом і посадовицею місцевої лікарні.

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За гроші фігуранти пропонували потенційним призовникам фіктивні меддовідки про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

Дослівно: "У підроблені документи зловмисники вписували неіснуючі важкі діагнози, які дозволяли ухилянтам уникнути призову і в подальшому виїхати за межі України.

Вартість таких "послуг" становила від 2,5 до 5 тис. доларів США. Сума залежала від терміновості "замовлення".

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"За даними слідства, між фігурантами був чіткий розподіл злочинних "обов’язків".

Так, наприклад, адвокат підбирав потенційних "клієнтів", голова ВЛК та посадовиця медзакладу фальсифікували медичні довідки, а працівники облвійськкомату "супроводжували" їх у своєму відомстві".

Деталі: При обшуках у службових кабінетах і за місцями проживання учасників "схеми" виявили понад 35 тис. доларів США та документи із доказами незаконної діяльності.

Затриманим повідомлено про підозру за статтями про хабарництво та незаконне переправлення осіб через кордон. Наразі затримані перебувають під вартою.

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