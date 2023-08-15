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Видавала фіктивні довідки: на Житомирщині затримали голову ВЛК

"Українська правда"Вівторок, 15 серпня 2023, 17:52
Видавала фіктивні довідки: на Житомирщині затримали голову ВЛК
Фото: Telegram Служба безпеки України

Служба безпеки України затримала "на гарячому" голову військово-лікарської комісії Житомирщини, яка разом із спільниками робила "бізнес" на ухилянтах. 

Джерело: СБУ

Деталі: За даними СБУ, Житомирській обласній військово-лікарській комісії ліквідували канал незаконного виїзду за кордон громадян призовного віку. 

До організації причетна голова обласної військово-лікарської комісії, яка діяла у змові зі спільниками, – працівниками облвійськкомату, адвокатом і посадовицею місцевої лікарні. 

За гроші фігуранти пропонували потенційним призовникам фіктивні меддовідки про непридатність до військової служби за станом здоров’я. 

Дослівно: "У підроблені документи зловмисники вписували неіснуючі важкі діагнози, які дозволяли ухилянтам уникнути призову і в подальшому виїхати за межі України. 

Вартість таких "послуг" становила від 2,5 до 5 тис. доларів США. Сума залежала від терміновості "замовлення". 

"За даними слідства, між фігурантами був чіткий розподіл злочинних "обов’язків".

Так, наприклад, адвокат підбирав потенційних "клієнтів", голова ВЛК та посадовиця медзакладу фальсифікували медичні довідки, а працівники облвійськкомату "супроводжували" їх у своєму відомстві". 

Деталі: При обшуках у службових кабінетах і за місцями проживання учасників "схеми" виявили понад 35 тис. доларів США та документи із доказами незаконної діяльності. 

Затриманим повідомлено про підозру за статтями про хабарництво та незаконне переправлення осіб через кордон. Наразі затримані перебувають під вартою.

Передісторія: 

  • На Черкащині затримали співробітницю військкомату, яка за хабар у 6200 доларів "відмазувала" військовозобов’язаного від військової служби.
  • На Хмельниччині поліцейські затримали військового ТЦК, який налагодив схему оформлення фіктивних довідок про непридатність до служби.
  • Начальника Миргородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки затримали за отримання хабара.

Теми: хабаркорупціяСБУ
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