Ще один військком погорів на хабарі: на цей раз на Полтавщині

Начальника Миргородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки затримали за отримання хабара.

Джерело: Офіс генпрокурора, СБУ

Дослівно ОГП: "На одержанні неправомірної вигоди викрито начальника Миргородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ч. 3 ст. 368 КК України)".

Деталі: За даними слідства, полковник вимагав та одержав хабар за зняття з військового обліку транспортного засобу одного із товариств, яке здійснює господарську діяльність у Полтавській області.

СБУ додає, що задокументувала, що воєнком вимагав 70 тисяч грн з власника місцевого підприємства, яке займається імпортом авто на територію України.



Хабар призначався за надання довідок про зняття комерційних транспортних засобів з військового обліку. Цей документ необхідний, щоб переоформити автомобілі у сервісних центрах МВС в умовах воєнного стану.



За гроші воєнком обіцяв не створювати штучних перешкод у процесі зняття з обліку 5 автівок.



СБУ встановила, що посадовець регулярно вимагав хабарі з підприємців за такі "послуги".

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Що було раніше: Державне бюро розслідувань затримало посадовця Київської міської військової адміністрації, який за гроші допомагав чоловікам виїхати з України. Начальника Миргородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки затримали за отримання хабара.

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