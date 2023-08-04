Ще один військком погорів на хабарі: на цей раз на Полтавщині
Начальника Миргородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки затримали за отримання хабара.
Джерело: Офіс генпрокурора, СБУ
Дослівно ОГП: "На одержанні неправомірної вигоди викрито начальника Миргородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ч. 3 ст. 368 КК України)".
Деталі: За даними слідства, полковник вимагав та одержав хабар за зняття з військового обліку транспортного засобу одного із товариств, яке здійснює господарську діяльність у Полтавській області.
СБУ додає, що задокументувала, що воєнком вимагав 70 тисяч грн з власника місцевого підприємства, яке займається імпортом авто на територію України.
Хабар призначався за надання довідок про зняття комерційних транспортних засобів з військового обліку. Цей документ необхідний, щоб переоформити автомобілі у сервісних центрах МВС в умовах воєнного стану.
За гроші воєнком обіцяв не створювати штучних перешкод у процесі зняття з обліку 5 автівок.
СБУ встановила, що посадовець регулярно вимагав хабарі з підприємців за такі "послуги".
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.
Що було раніше: Державне бюро розслідувань затримало посадовця Київської міської військової адміністрації, який за гроші допомагав чоловікам виїхати з України. Начальника Миргородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки затримали за отримання хабара.
Передісторія:
- Раніше правоохоронці затримали керівника Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергія Луцюка. В розпорядження УП потрапило відео із телефона затриманого Луцюка. На ньому воєнком лупцює свого підлеглого. Вони розмовляють про наркотики.
- На Закарпатті правоохоронці викрили керівника районного територіального центру комплектування, у якого знайшли символіку РФ та видані в Росії документи, та який змушував підлеглих будувати власний будинок.
- У розслідуванні Української правди "Батальйон Іспанія" повідомлялося, що родина начальника одеського обласного військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів.
- Пізніше стало відомо, що стосовно Борисова провели службову перевірку, але підстав для відсторонення від посади не виявили.
- Після цього президент Володимир Зеленський на засіданні Ставки доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звільнити військкома.
- У червні Борисова звільнили з посади начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
- Державне бюро розслідувань порушило провадження щодо фактів зловживань Борисова, а НАЗК склало обґрунтований висновок щодо незаконного збагачення Борисова на суму 188 мільйонів гривень. Також повідомлялося, що Борисову повідомили про підозру, але він зник.