Выдавала фиктивные справки: в Житомирской области задержали главу ВВК

Служба безопасности Украины задержала "на горячем" председателя военно-врачебной комиссии Житомирщины, которая вместе с сообщниками делала "бизнес" на уклонистах.

Источник: СБУ

Детали: По данным СБУ, Житомирской областной военно-врачебной комиссии ликвидировали канал незаконного выезда за границу граждан призывного возраста.

К организации причастна председатель областной военно-врачебной комиссии, которая действовала в сговоре с сообщниками - работниками облвоенкомата, адвокатом и чиновницей местной больницы.

За деньги фигуранты предлагали потенциальным призывникам фиктивные медсправки о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

Дословно: "В поддельные документы злоумышленники вписывали несуществующие тяжелые диагнозы, которые позволяли уклонистам избежать призыва и в дальнейшем выехать за пределы Украины.

Стоимость таких "услуг" составляла от 2,5 до 5 тыс. долларов США. Сумма зависела от срочности "заказа".

"По данным следствия, между фигурантами было четкое распределение преступных "обязанностей".

Так, например, адвокат подбирал потенциальных "клиентов", председатель ВВК и чиновница медучреждения фальсифицировали медицинские справки, а работники облвоенкомата "сопровождали" их в своем ведомстве".

Детали: При обысках в служебных кабинетах и по месту жительства участников "схемы" обнаружили более 35 тыс. долларов США и документы с доказательствами незаконной деятельности.

Задержанным сообщено о подозрении по статьям о взяточничестве и незаконной переправке лиц через границу. Сейчас задержанные находятся под стражей.

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