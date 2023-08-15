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У Зеленського відреагували на ідею НАТО про відмову України від територій

Євген КізіловВівторок, 15 серпня 2023, 19:37
У Зеленського відреагували на ідею НАТО про відмову України від територій
михайло подоляк, фото оп

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк різко розкритикував заяву представника НАТО, що Альянс може надати Україні членство в обмін на відмову від захоплених Росією територій.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова: "Розміняти територію на парасольку НАТО? Дивно. Тобто свідомо піти на програш демократії, заохочення глобального злочинця, консервацію російського режиму, знищення міжнародного права й обов’язкове перенесення війни на інші покоління".

Деталі: На думку Подоляка, якщо російський диктатор Володимир Путін не зазнає нищівної поразки, війна обов’язково повернеться зі збільшеними апетитами Росії.

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Пряма мова: "Спроби зберегти світовий порядок і встановити "поганий мир" через, скажімо прямо, тріумф Путіна не принесуть світу мир, але принесуть і ганьбу, і війну. Це стосується будь-яких форматів нового "розподілу Європи", зокрема з парасолькою НАТО. То навіщо тоді пропонувати бажаний для Росії сценарій заморожування замість пришвидшення постачання зброї? Не треба заохочувати вбивць жахливими індульгенціями".

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Що передувало:

  • Керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен допустив, що Україна може стати членом НАТО у випадку територіальних поступок Російській Федерації. "Я вважаю, що одним із рішень може бути відмова України від території і отримання членства в НАТО в обмін на це", - заявив він.
  • У Міністерстві закордонних справ України вважають такі розмови "абсолютно неприйнятними".

Теми: НАТОУкраїнаЗеленськийРосія
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