У Зеленського відреагували на ідею НАТО про відмову України від територій

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк різко розкритикував заяву представника НАТО, що Альянс може надати Україні членство в обмін на відмову від захоплених Росією територій.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова: "Розміняти територію на парасольку НАТО? Дивно. Тобто свідомо піти на програш демократії, заохочення глобального злочинця, консервацію російського режиму, знищення міжнародного права й обов’язкове перенесення війни на інші покоління".

Деталі: На думку Подоляка, якщо російський диктатор Володимир Путін не зазнає нищівної поразки, війна обов’язково повернеться зі збільшеними апетитами Росії.

Пряма мова: "Спроби зберегти світовий порядок і встановити "поганий мир" через, скажімо прямо, тріумф Путіна не принесуть світу мир, але принесуть і ганьбу, і війну. Це стосується будь-яких форматів нового "розподілу Європи", зокрема з парасолькою НАТО. То навіщо тоді пропонувати бажаний для Росії сценарій заморожування замість пришвидшення постачання зброї? Не треба заохочувати вбивць жахливими індульгенціями".

Розміняти територію на парасольку НАТО? Дивно. Тобто свідомо піти на програш демократії, заохочення глобального злочинця, консервацію російського режиму, знищення міжнародного права й обов’язкове перенесення війни на інші покоління. Бо чому Росія, не програвши, має добровільно… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 15, 2023

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