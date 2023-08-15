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У Зеленского отреагировали на идею НАТО об отказе Украины от территорий

Евгений КизиловВторник, 15 августа 2023, 19:37
У Зеленского отреагировали на идею НАТО об отказе Украины от территорий
михаил подоляк, фото оп

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк резко раскритиковал заявление представителя НАТО, что Альянс может предоставить Украине членство в обмен на отказ от захваченных Россией территорий.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь: "Разменять территорию на зонтик НАТО? Странно. То есть сознательно пойти на проигрыш демократии, поощрение глобального преступника, консервацию российского режима, уничтожение международного права и обязательный перенос войны на другие поколения".

Детали: По мнению Подоляка, если российский диктатор Владимир Путин не потерпит сокрушительного поражения, война обязательно вернется с увеличенными аппетитами России.

Прямая речь: "Попытки сохранить мировой порядок и установить "плохой мир" через, скажем прямо, триумф Путина не принесут миру мир, но принесут и позор, и войну. Это касается любых форматов нового "раздела Европы", в том числе с зонтиком НАТО. Так зачем тогда предлагать желаемый для России сценарий замораживания вместо ускорения поставок оружия? Не надо поощрять убийц ужасными индульгенциями".

Что предшествовало:

  • Руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен допустил, что Украина может стать членом НАТО в случае территориальных уступок Российской Федерации. "Я считаю, что одним из решений может быть отказ Украины от территории и получение членства в НАТО в обмен на это", - заявил он.
  • В Министерстве иностранных дел Украины считают такие разговоры "абсолютно неприемлемыми".

Темы: НАТОУкраинаЗеленскийРосcия
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