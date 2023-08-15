Верещук: Війна не завершиться до весни, шлях до перемоги буде довгим
Віцепрем’єр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що війна з Росією триватиме довго і не завершиться ані до кінця цього року, ані до наступної весни, як дехто сподівається.
Джерело: Ірина Верещук у Telegram 15 серпня
Пряма мова: "Скільки ще триватиме війна? Маємо бути чесними. У цій війні шлях до перемоги буде довгим та важким. "2-3 тижні", "до кінця року", "наступної весни" – все це неправда.
Маємо налаштуватись на тривалу боротьбу. Громадяни та влада – всі мають налаштуватися до тривалої і важкої війни. І тільки тоді ми переможемо".
Деталі: Верещук вважає, що кожен має працювати на перемогу на своєму місці.
Вона пропонує такий підхід:
- Налаштовуємось на марафон, а не на спринт, на бій з дванадцяти раундів, а не з трьох.
- Беремося тільки за реалістичні речі, не витрачаємо ресурси та час на те, що "не злітає".
- Тримаємо фокус на головних речах, ігноруємо решту. Маємо звикнути жорстко тримати пріоритети та не розпорошуватись.
- Корупція – держзрада. Якщо не жорстко, то не спрацює.
- Політиканство та горлопанство – мораторій. Чвари – після війни.
Пряма мова: "Не думаємо про потім. Робимо максимум тут і зараз. Спокійно. День за днем. І підтримуємо один одного. Це теж важливо. Саме тому ми встояли минулого року. Саме тому ми, зрештою, переможемо".
Чому це важливо: Наприкінці минулого тижня "Українська правда" повідомляла, що президент Володимир Зеленський шукає заміну для міністра оборони Олексія Резнікова. За даними УП, Ірина Верещук виявляла бажання очолити Міноборони.