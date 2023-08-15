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Верещук: Війна не завершиться до весни, шлях до перемоги буде довгим

Олена РощінаВівторок, 15 серпня 2023, 21:19
Верещук: Війна не завершиться до весни, шлях до перемоги буде довгим
Ірина Верещук, архівне фото з її Facebook

Віцепрем’єр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що війна з Росією триватиме довго і не завершиться ані до кінця цього року, ані до наступної весни, як дехто сподівається. 

Джерело: Ірина Верещук у Telegram 15 серпня

Пряма мова: "Скільки ще триватиме війна? Маємо бути чесними. У цій війні шлях до перемоги буде довгим та важким. "2-3 тижні", "до кінця року", "наступної весни" – все це неправда. 

Маємо налаштуватись на тривалу боротьбу. Громадяни та влада – всі мають налаштуватися до тривалої і важкої війни. І тільки тоді ми переможемо". 

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Деталі: Верещук вважає, що кожен має працювати на перемогу на своєму місці.

Вона пропонує такий підхід:

  1. Налаштовуємось на марафон, а не на спринт, на бій з дванадцяти раундів, а не з трьох. 
  2. Беремося тільки за реалістичні речі, не витрачаємо ресурси та час на те, що "не злітає". 
  3. Тримаємо фокус на головних речах, ігноруємо решту. Маємо звикнути жорстко тримати пріоритети та не розпорошуватись. 
  4. Корупція – держзрада. Якщо не жорстко, то не спрацює. 
  5. Політиканство та горлопанство – мораторій. Чвари – після війни. 

Пряма мова: "Не думаємо про потім. Робимо максимум тут і зараз. Спокійно. День за днем. І підтримуємо один одного. Це теж важливо. Саме тому ми встояли минулого року. Саме тому ми, зрештою, переможемо".

ВІДЕО ДНЯ

Чому це важливо: Наприкінці минулого тижня "Українська правда" повідомляла, що президент Володимир Зеленський шукає заміну для міністра оборони Олексія Резнікова. За даними УП, Ірина Верещук виявляла бажання очолити Міноборони.

Теми: ВерещуквійнаКабінет міністрів
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