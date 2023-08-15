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Верещук: Война не завершится до весны, путь к победе будет долгим

Елена РощинаВторник, 15 августа 2023, 21:19
Верещук: Война не завершится до весны, путь к победе будет долгим
Ирина Верещук, архивное фото из ее Facebook

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что война с Россией продлится долго и не завершится ни до конца этого года, ни до следующей весны, как некоторые надеются. 

Источник: Ирина Верещук в Telegram 15 августа

Прямая речь: "Сколько еще продлится война? Мы должны быть честными. В этой войне путь к победе будет долгим и трудным. "2-3 недели", "до конца года", "следующей весной" – все это неправда. 

Нужно настроиться на длительную борьбу. Граждане и власть – все должны настроиться на длительную и тяжелую войну. И только тогда мы победим". 

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Детали: Верещук считает, что каждый должен работать на победу на своем месте.

Она предлагает такой подход:

  1. Настраиваемся на марафон, а не на спринт, на бой из двенадцати раундов, а не из трех.
  2. Беремся только за реалистичные вещи, не тратим ресурсы и время на то, что "не взлетает". 
  3. Держим фокус на главных вещах, игнорируем остальные. Нужно привыкнуть жестко держать приоритеты и не распыляться. 
  4. Коррупция – госизмена. Если не жестко, то не сработает. 
  5. Политиканство и горлопанство – мораторий. Распри – после войны. 

Прямая речь: "Не думаем о потом. Делаем максимум здесь и сейчас. Спокойно. День за днем. И поддерживаем друг друга. Это тоже важно. Именно поэтому мы устояли в прошлом году. Именно поэтому мы, в конце концов, победим".

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Почему это важно: В конце прошлой недели "Украинская правда" сообщала, что президент Владимир Зеленский ищет замену для министра обороны Алексея Резникова. По данным УП, Ирина Верещук изъявляла желание возглавить Минобороны.

Темы: ВерещуквойнаКабинет министров
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