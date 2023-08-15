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Територіальні поступки України від НАТО: Данілов назвав це "дивним вкидом"

Євген КізіловВівторок, 15 серпня 2023, 21:22
Територіальні поступки України від НАТО: Данілов назвав це дивним вкидом
Данілов і Резніков, фото Getty Images

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов назвав "дивним вкидом" заяву одного з топ-посадовців НАТО, який висловився про можливість членства України Альянсі в обмін на відмову від окупованих Росією територій.

Джерело: Данілов в ефірі національного телемарафону, передає "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Жодна країна після Другої світової війни не проходила такі випробування. Звичайно, можна давати поради, сьогодні ще один діяч зробив заяву щодо наших земель. Доволі дивну, як на мене. Нам своє робити – виганяти ворога з нашої території. (Маю на увазі) заяву одного з клерків НАТО, який заявив, що нам треба розглядати питання поступу наших територій в обмін на членство в НАТО. Дивний такий вкид. Абсолютно незрозуміло, для чого це зроблено".

Що передувало:

  • Раніше низка ЗМІ поширили заяву керівника апарату генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Стіана Єнссена, який допустив, що Україна може стати членом НАТО у випадку територіальних поступок РФ. За його словами, дискусії про майбутній статус України в контексті Альянсу після війни вже тривають, в них, серед іншого, лунають опції з відмовою Києва від частини території.
  • На саміті НАТО у липні генеральний секретар Єнс Столтенберґ заявив, що Україна отримає запрошення на вступ до Альянсу, коли "погодяться усі союзники і будуть виконані умови". Він уточнив, що умови передбачають два виміри – модернізація оборонних інституцій України та війна, яка триває в країні.
  • Пізніше президент України Володимир Зеленський на пресконференції заявив, що Україна ніколи не обміняє будь-який статус на території. За його словами, цю позицію "чітко знають партнери" України.
  • У вересні минулого року Україна подала заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою.

Теми: НАТОУкраїнавійнаДанілов
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