Територіальні поступки України від НАТО: Данілов назвав це "дивним вкидом"

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов назвав "дивним вкидом" заяву одного з топ-посадовців НАТО, який висловився про можливість членства України Альянсі в обмін на відмову від окупованих Росією територій.

Джерело: Данілов в ефірі національного телемарафону, передає "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Жодна країна після Другої світової війни не проходила такі випробування. Звичайно, можна давати поради, сьогодні ще один діяч зробив заяву щодо наших земель. Доволі дивну, як на мене. Нам своє робити – виганяти ворога з нашої території. (Маю на увазі) заяву одного з клерків НАТО, який заявив, що нам треба розглядати питання поступу наших територій в обмін на членство в НАТО. Дивний такий вкид. Абсолютно незрозуміло, для чого це зроблено".

Що передувало: