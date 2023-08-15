Территориальные уступки Украины от НАТО: Данилов назвал это "странным вбросом"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал "странным вбросом" заявление одного из топ-чиновников НАТО, который высказался о возможности членства Украины в Альянсе в обмен на отказ от оккупированных Россией территорий.

Источник: Данилов в эфире национального телемарафона, передает "Радио Свобода"

Прямая речь: "Ни одна страна после Второй мировой войны не проходила такие испытания. Конечно, можно давать советы, сегодня еще один деятель сделал заявление относительно наших земель. Довольно странное, как по мне. Нам свое делать - изгонять врага с нашей территории. (Имею в виду) заявление одного из клерков НАТО, который заявил, что нам надо рассматривать вопрос уступок касательно наших территорий в обмен на членство в НАТО. Странный такой вброс. Совершенно непонятно, для чего это сделано".

Что предшествовало:

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Ранее ряд СМИ распространили заявление руководителя аппарата генерального секретаря Североатлантического альянса Стиана Йенссена, который допустил, что Украина может стать членом НАТО в случае территориальных уступок РФ. По его словам, дискуссии о будущем статусе Украины в контексте Альянса после войны уже продолжаются, в них, среди прочего, звучат опции с отказом Киева от части территории.

На саммите НАТО в июле генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что Украина получит приглашение на вступление в Альянс, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия". Он уточнил, что условия предусматривают два измерения - модернизация оборонных институтов Украины и война, которая продолжается в стране.

Позже президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что Украина никогда не обменяет какой-либо статус на территории. По его словам, эту позицию "четко знают партнеры" Украины.

В сентябре прошлого года Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.