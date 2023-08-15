Территориальные уступки Украины от НАТО: Данилов назвал это "странным вбросом"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал "странным вбросом" заявление одного из топ-чиновников НАТО, который высказался о возможности членства Украины в Альянсе в обмен на отказ от оккупированных Россией территорий.

Источник: Данилов в эфире национального телемарафона, передает "Радио Свобода"

Прямая речь: "Ни одна страна после Второй мировой войны не проходила такие испытания. Конечно, можно давать советы, сегодня еще один деятель сделал заявление относительно наших земель. Довольно странное, как по мне. Нам свое делать - изгонять врага с нашей территории. (Имею в виду) заявление одного из клерков НАТО, который заявил, что нам надо рассматривать вопрос уступок касательно наших территорий в обмен на членство в НАТО. Странный такой вброс. Совершенно непонятно, для чего это сделано".

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