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Повітряні сили попереджали про чергову групу ворожих ударних БпЛА

Ольга Глущенко Середа, 16 серпня 2023, 03:08
Повітряні сили попереджали про чергову групу ворожих ударних БпЛА
ілюстративне фото Anton Petrus

Після третьої години ночі 16 серпня Повітряні сили повідомляли про чергову групу ворожих ударних безпілотників над Чорним морем.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "Чергові групи ворожих ударних БпЛА рухаються над акваторією Чорного моря у напрямку Одещини (курс може змінюватись)!"

"Шахеди прямують у напрямку півдня Одещини!"

Деталі: Повітряники наголосили, що в разі повітряної тривоги потрібно пройти в укриття.

Передісторія:

  • Російські війська у вівторок ввечері випустили ударні дрони-камікадзе в напрямку України. 
  • Вночі 16 серпня Повітряні сили вже повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння і ударних БпЛА в низці областей.

Оновлено: О 04:54 в Одеській області оголосили про відбій повітряної тривоги.

Теми: Повітряні сили ЗСУбезпілотники
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