Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Повітряні сили попереджали про чергову групу ворожих ударних БпЛА

Ольга Глущенко Середа, 16 серпня 2023, 03:08
Повітряні сили попереджали про чергову групу ворожих ударних БпЛА
ілюстративне фото Anton Petrus

Після третьої години ночі 16 серпня Повітряні сили повідомляли про чергову групу ворожих ударних безпілотників над Чорним морем.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "Чергові групи ворожих ударних БпЛА рухаються над акваторією Чорного моря у напрямку Одещини (курс може змінюватись)!"

"Шахеди прямують у напрямку півдня Одещини!"

Реклама:

Деталі: Повітряники наголосили, що в разі повітряної тривоги потрібно пройти в укриття.

Передісторія:

  • Російські війська у вівторок ввечері випустили ударні дрони-камікадзе в напрямку України. 
  • Вночі 16 серпня Повітряні сили вже повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння і ударних БпЛА в низці областей.

Оновлено: О 04:54 в Одеській області оголосили про відбій повітряної тривоги.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Повітряні сили ЗСУбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна погодилась на "гібридний трибунал" для Росії, але зі змінами

Ультрас побили та пограбували українців у Польщі

Помер італійський співак Тото Кутуньйо

Тарифи на тепло для населення не підвищуватимуть до квітня 2024 року

Шмигаль: На кордоні з ЄС буде ще 9 пунктів пропуску

відео, фотоУ Навального показали супер'яхту Путіна, яка уникла арешту і змогла обійти санкції

Усі новини...
Повітряні сили ЗСУ
Повітряники вранці збили три дрони над Харківщиною
Повітряні сили повідомили про пуски "Шахедів" із Росії
Сили оборони знищили 16 із 28 запущених по Україні ракет
Останні новини
00:18
Росіяни за добу 20 разів обстріляли Сумщину: 4 поранених
23:52
Байден у вересні візьме участь у саміті G20 в Індії
23:36
На Вінничині під час зіткнення легковика та вантажівки загинуло 9 людей
23:11
Данський режисер Ларс фон Трієр вступився за окупантів: "Життя росіян теж важливі"
22:30
Економічні новини 22 серпня: Маск блокував Starlink для військових через "політичні симпатії", тарифи на тепло не зростуть
22:19
фотоРосіяни увечері вдарили з артилерії по Донеччині, троє загиблих
22:03
Майже 70% українців вважають, що заміна герба на Батьківщині-Матері могла почекати
21:58
ЗСУ розпорошують сили при контрнаступі, потрібна зміна тактики – NYT
21:15
"Любив жити": на Донеччині загинув аналітик у сфері закупівель Остап Бринський
20:55
Україна погодилась на "гібридний трибунал" для Росії, але зі змінами
Усі новини...
Реклама: