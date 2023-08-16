Повітряні сили попереджали про чергову групу ворожих ударних БпЛА
Середа, 16 серпня 2023, 03:08
Після третьої години ночі 16 серпня Повітряні сили повідомляли про чергову групу ворожих ударних безпілотників над Чорним морем.
Джерело: Повітряні сили
Дослівно: "Чергові групи ворожих ударних БпЛА рухаються над акваторією Чорного моря у напрямку Одещини (курс може змінюватись)!"
"Шахеди прямують у напрямку півдня Одещини!"
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Деталі: Повітряники наголосили, що в разі повітряної тривоги потрібно пройти в укриття.
Передісторія:
- Російські війська у вівторок ввечері випустили ударні дрони-камікадзе в напрямку України.
- Вночі 16 серпня Повітряні сили вже повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння і ударних БпЛА в низці областей.
Оновлено: О 04:54 в Одеській області оголосили про відбій повітряної тривоги.
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