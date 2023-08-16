Повітряні сили попереджали про чергову групу ворожих ударних БпЛА

Після третьої години ночі 16 серпня Повітряні сили повідомляли про чергову групу ворожих ударних безпілотників над Чорним морем.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "Чергові групи ворожих ударних БпЛА рухаються над акваторією Чорного моря у напрямку Одещини (курс може змінюватись)!"

"Шахеди прямують у напрямку півдня Одещини!"

Деталі: Повітряники наголосили, що в разі повітряної тривоги потрібно пройти в укриття.

Передісторія:

Російські війська у вівторок ввечері випустили ударні дрони-камікадзе в напрямку України.

Вночі 16 серпня Повітряні сили вже повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння і ударних БпЛА в низці областей.

Оновлено: О 04:54 в Одеській області оголосили про відбій повітряної тривоги.