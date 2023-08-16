Воздушные силы предупреждали об очередной группе вражеских ударных БпЛА
Среда, 16 августа 2023, 03:08
После трех часов ночи 16 августа Воздушные силы сообщали об очередной группе вражеских ударных беспилотников над Черным морем.
Источник: Воздушные силы
Дословно: "Очередные группы вражеских ударных БпЛА движутся над акваторией Черного моря в направлении Одесской области (курс может меняться)!"
"Шахеды направляются в направлении юга Одесской области!"
Детали: Воздушники отметили, что в случае воздушной тревоги нужно пройти в укрытие.
Предыстория:
- Российские войска во вторник вечером выпустили ударные дроны-камикадзе в направлении Украины.
- Ночью 16 августа Воздушные силы уже сообщали об угрозе применения баллистического вооружения и ударных БПЛА в ряде областей.
Обновлено: В 04:54 в Одесской области объявили об отбое воздушной тревоги.