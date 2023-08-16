Воздушные силы предупреждали об очередной группе вражеских ударных БпЛА

После трех часов ночи 16 августа Воздушные силы сообщали об очередной группе вражеских ударных беспилотников над Черным морем.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "Очередные группы вражеских ударных БпЛА движутся над акваторией Черного моря в направлении Одесской области (курс может меняться)!"

"Шахеды направляются в направлении юга Одесской области!"

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Детали: Воздушники отметили, что в случае воздушной тревоги нужно пройти в укрытие.

Предыстория:

Российские войска во вторник вечером выпустили ударные дроны-камикадзе в направлении Украины.

Ночью 16 августа Воздушные силы уже сообщали об угрозе применения баллистического вооружения и ударных БПЛА в ряде областей.

Обновлено: В 04:54 в Одесской области объявили об отбое воздушной тревоги.