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CNN обнародовала эксклюзивные кадры СБУ атаки на Крымский мост в июле

Ольга ГлущенкоСреда, 16 августа 2023, 06:18
CNN обнародовала эксклюзивные кадры СБУ атаки на Крымский мост в июле
скриншот из видео CNN

Украинские спецслужбы передали телерадиокомпании CNN эксклюзивные кадры, на которых зафиксирован момент использования экспериментального морского беспилотника для атаки на Керченский мост, и рассказали новые подробности атаки.

Источник: CNN

Детали: Глава СБУ Василий Малюк сообщил CNN, что использованный беспилотник, который получил название "Морской малыш" (Sea Baby), является результатом многомесячных разработок, которые начались сразу после вторжения.

"Надводные дроны – это уникальное изобретение Службы безопасности Украины, – сказал он, – Ни одна из частных компаний не имеет к этому отношения. С помощью этих беспилотников мы недавно осуществили успешное поражение Крымского моста, большого десантного корабля "Оленгорский горняк" и танкера SIG".

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СБУ предоставила CNN видеозапись июльской атаки, на которой видно экран пилота за мгновение до того, как Sea Baby доставил до 850 килограммов взрывчатки к одной из бетонных опор моста.

Источники в службе также предоставили CNN две видеозаписи с камер наблюдения, на которых зафиксирован момент попадания одного беспилотника на автомобильную часть моста, а затем, примерно через пять минут, взрыв другого беспилотника, попавшего в железнодорожную часть с противоположной стороны.

"Мы работаем над рядом новых интересных операций, в том числе в акватории Черного моря. Обещаю вам, это будет захватывающе, особенно для наших врагов", – сказал Малюк.

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Малюк также взял на себя ответственность за первую украинскую атаку на мост 8 октября, но отказался предоставить подробности.

Он отметил, что июльская атака беспилотников была результатом многомесячной подготовки совместной операции с украинскими ВМС, которую он возглавлял вместе с адмиралом ВМС Алексеем Неижпапой.

"На завершающем этапе подготовки мы не могли даже думать о сне или еде, – сказал он в интервью CNN, – Мы были полностью сконцентрированы на операции. Последние дни были довольно нервными. Когда произошел взрыв, мы очень обрадовались и начали приветствовать друг друга. Это был очень эмоциональный момент для всех нас и нашей победы, которая обязательно скоро наступит".

По словам Малюка, западные партнеры Украины проявили интерес к их деятельности и желание перенять опыт.

Но он сказал: "Они не участвуют в наших операциях, не предоставляют нам никакого оборудования или чего-то другого. Эти беспилотники производятся на секретном производстве на территории Украины. Цели, которые я назвал, являются легитимными целями согласно украинскому и международному законодательству".

Предыстория

Темы: Керченский мостСБУвойна
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