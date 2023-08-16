CNN обнародовала эксклюзивные кадры СБУ атаки на Крымский мост в июле
Украинские спецслужбы передали телерадиокомпании CNN эксклюзивные кадры, на которых зафиксирован момент использования экспериментального морского беспилотника для атаки на Керченский мост, и рассказали новые подробности атаки.
Источник: CNN
Детали: Глава СБУ Василий Малюк сообщил CNN, что использованный беспилотник, который получил название "Морской малыш" (Sea Baby), является результатом многомесячных разработок, которые начались сразу после вторжения.
"Надводные дроны – это уникальное изобретение Службы безопасности Украины, – сказал он, – Ни одна из частных компаний не имеет к этому отношения. С помощью этих беспилотников мы недавно осуществили успешное поражение Крымского моста, большого десантного корабля "Оленгорский горняк" и танкера SIG".
СБУ предоставила CNN видеозапись июльской атаки, на которой видно экран пилота за мгновение до того, как Sea Baby доставил до 850 килограммов взрывчатки к одной из бетонных опор моста.
Источники в службе также предоставили CNN две видеозаписи с камер наблюдения, на которых зафиксирован момент попадания одного беспилотника на автомобильную часть моста, а затем, примерно через пять минут, взрыв другого беспилотника, попавшего в железнодорожную часть с противоположной стороны.
"Мы работаем над рядом новых интересных операций, в том числе в акватории Черного моря. Обещаю вам, это будет захватывающе, особенно для наших врагов", – сказал Малюк.
Малюк также взял на себя ответственность за первую украинскую атаку на мост 8 октября, но отказался предоставить подробности.
Он отметил, что июльская атака беспилотников была результатом многомесячной подготовки совместной операции с украинскими ВМС, которую он возглавлял вместе с адмиралом ВМС Алексеем Неижпапой.
"На завершающем этапе подготовки мы не могли даже думать о сне или еде, – сказал он в интервью CNN, – Мы были полностью сконцентрированы на операции. Последние дни были довольно нервными. Когда произошел взрыв, мы очень обрадовались и начали приветствовать друг друга. Это был очень эмоциональный момент для всех нас и нашей победы, которая обязательно скоро наступит".
По словам Малюка, западные партнеры Украины проявили интерес к их деятельности и желание перенять опыт.
Но он сказал: "Они не участвуют в наших операциях, не предоставляют нам никакого оборудования или чего-то другого. Эти беспилотники производятся на секретном производстве на территории Украины. Цели, которые я назвал, являются легитимными целями согласно украинскому и международному законодательству".
Предыстория:
- Так называемый "глава" оккупированного РФ Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло "чрезвычайное происшествие", в связи с чем движение на мосту остановлено. Российские ТГ-каналы сообщают, что на мосту "упал" пролет.
- Ранее росСМИ сообщили, что Крымский мост с неба охраняют истребители, а под водой водолазы и боевые дельфины.
- Ночная атака на Крымский мост была спецоперацией СБУ и ВМС, сообщили источники "Украинской правды".