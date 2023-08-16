Міноборони РФ продовжує звітувати про "припинення атак БпЛА"

Вранці 16 серпня російське Міністерство оборони заявило нібито про збиття трьох безпілотників у Калузькій області.

Джерело: Міністерство оборони РФ

Дослівно: "Сьогодні близько 5.00 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку трьома безпілотними літальними апаратами по об'єктах на території Калузької області".

Деталі: У російському відомстві кажуть, що російські засоби ППО виявили і знищили дрони.

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І традиційно додають, що "руйнувань і постраждалих немає".

Нагадаємо: Російські окупанти 12 серпня вже не вперше заявляли, нібито збили безпілотник у Калузькій області, яка межує з Московською.