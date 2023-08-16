Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Міноборони РФ продовжує звітувати про "припинення атак БпЛА"

Ольга Глущенко Середа, 16 серпня 2023, 07:20
Міноборони РФ продовжує звітувати про припинення атак БпЛА
скрмншот: google maps

Вранці 16 серпня російське Міністерство оборони заявило нібито про збиття трьох безпілотників у Калузькій області.

Джерело: Міністерство оборони РФ

Дослівно: "Сьогодні близько 5.00 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку трьома безпілотними літальними апаратами по об'єктах на території Калузької області".

Деталі: У російському відомстві кажуть, що російські засоби ППО виявили і знищили дрони.

Реклама:

І традиційно додають, що "руйнувань і постраждалих немає".

Нагадаємо: Російські окупанти 12 серпня вже не вперше заявляли, нібито збили безпілотник у Калузькій області, яка межує з Московською.

Теми: Росіябезпілотникивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна погодилась на "гібридний трибунал" для Росії, але зі змінами

Ультрас побили та пограбували українців у Польщі

Помер італійський співак Тото Кутуньйо

Тарифи на тепло для населення не підвищуватимуть до квітня 2024 року

Шмигаль: На кордоні з ЄС буде ще 9 пунктів пропуску

відео, фотоУ Навального показали супер'яхту Путіна, яка уникла арешту і змогла обійти санкції

Усі новини...
Росія
Ув'язнена в Росії українка написала листа Зеленському: В свободи немає ціни
Росія почала виробляти власні Shahed – розвідка Британії
Держдеп: Росія прагне наростити військову співпрацю з КНДР
Останні новини
00:18
Росіяни за добу 20 разів обстріляли Сумщину: 4 поранених
23:52
Байден у вересні візьме участь у саміті G20 в Індії
23:36
На Вінничині під час зіткнення легковика та вантажівки загинуло 9 людей
23:11
Данський режисер Ларс фон Трієр вступився за окупантів: "Життя росіян теж важливі"
22:30
Економічні новини 22 серпня: Маск блокував Starlink для військових через "політичні симпатії", тарифи на тепло не зростуть
22:19
фотоРосіяни увечері вдарили з артилерії по Донеччині, троє загиблих
22:03
Майже 70% українців вважають, що заміна герба на Батьківщині-Матері могла почекати
21:58
ЗСУ розпорошують сили при контрнаступі, потрібна зміна тактики – NYT
21:15
"Любив жити": на Донеччині загинув аналітик у сфері закупівель Остап Бринський
20:55
Україна погодилась на "гібридний трибунал" для Росії, але зі змінами
Усі новини...
Реклама: