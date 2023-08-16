Минобороны РФ продолжает отчитываться о "прекращении атак БпЛА"

Утром 16 августа российское Министерство обороны заявило якобы о сбитии трех беспилотников в Калужской области.

Источник: Министерство обороны РФ

Дословно: "Сегодня около 5.00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Калужской области".

Детали: В российском ведомстве говорят, что российские средства ПВО обнаружили и уничтожили дроны.

И традиционно добавляют, что "разрушений и пострадавших нет".

Напомним: Российские оккупанты 12 августа уже не впервые заявляли, якобы сбили беспилотник в Калужской области, которая граничит с Московской.