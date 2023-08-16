Російському генералу Суровікіну наказали мовчати і відправили під домашній арешт – Politico
Заступника командувача об'єднаного угруповання російських військ в Україні Сергія Суровікіна відсторонили від роботи, відправили під домашній арешт і наказали мовчати, поки про нього не забудуть.
Джерело: видання Politico
Деталі: Видання Politico, з посиланням на російських військових блогерів та ЗМІ, повідомляє, що з приводу Суровікіна не було офіційного розслідування, втім його посадили під домашній арешт.
Дослівно: "Блог ВЧК-ОГПУ, який вважають близьким до російських сил безпеки, повідомив, що Суровікіну дозволили відвідувачів, в тому числі кількох його підлеглих.
Офіційне розслідування не ведеться, але Суровікін довгий час перебував у підвішеному стані, відповідаючи на незручні запитання. Генералу порадили залишатися в тіні, щоб про нього забули".
Деталі: У російському блозі також повідомляють, що рішення про остаточну долю Суровікіна "повинна прийняти одна людина, і чим довше це буде тривати, тим більше ця людина буде вистигати" - маючи на увазі Путіна".
За кілька днів до того депутат Держдуми РФ Віктор Соболєв повідомив, що Суровікіна відсторонили від виконання обов'язків командувача кремлівськими військами в Україні.
Соболєв також натякнув, що Суровікін ще може бути корисним для російської армії пізніше, якщо за ним не виявлять серйозних порушень.
Передісторія:
- 12 липня росЗМІ повідомляли, що Суровікіна затримала контррозвідка у зв'язку з заколотом Євгена Пригожина.
- Раніше російська ФСБ заявила про закриття справи щодо заколоту Пригожина у Росії.
- Однак Суровікін, якого західні ЗМІ неодноразово пов'язували з Пригожиним, не з'являвся на публіці з моменту звернення до "вагнерівців" у ніч проти 24 червня, в якому закликав їх скласти зброю.
- Bloomberg також писав, що генерала протягом кількох днів допитували військові прокурори про його зв'язки з Пригожиним. Джерело агентства стверджувало, що Суровікіна утримують "в одному місці", але він не перебуває у в'язниці.