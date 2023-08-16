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Российскому генералу Суровикину приказали молчать и отправили под домашний арест - Politico

"Украинская правда"Среда, 16 августа 2023, 12:37
Российскому генералу Суровикину приказали молчать и отправили под домашний арест - Politico
СЕРГЕЙ СУРОВИКИН, РИА НОВОСТИ

Заместителя командующего объединенной группировки российских войск в Украине Сергея Суровикина отстранили от работы, отправили под домашний арест и приказали молчать, пока о нем не забудут.

Источник: издание Politico

Детали: Издание Politico, со ссылкой на российских военных блогеров и СМИ, сообщает, что по поводу Суровикина не было официального расследования, впрочем, его посадили под домашний арест.

Дословно: "Блог ВЧК-ОГПУ, который считают близким к российским силам безопасности, сообщил, что Суровикину разрешили посетителей, в том числе нескольких его подчиненных.

Официальное расследование не ведется, но Суровикин долгое время находился в подвешенном состоянии, отвечая на неудобные вопросы. Генералу посоветовали оставаться в тени, чтобы о нем забыли".

Детали: В российском блоге также сообщают, что решение об окончательной судьбе Суровикина "должен принять один человек, и чем дольше это будет продолжаться, тем больше этот человек будет вызревать" - имея в виду Путина".

За несколько дней до того депутат Госдумы РФ Виктор Соболев сообщил, что Суровикина отстранили от исполнения обязанностей командующего кремлевскими войсками в Украине.

Соболев также намекнул, что Суровикин еще может быть полезным для российской армии позже, если за ним не обнаружат серьезных нарушений.

Предыстория:

  • 12 июля росСМИ сообщали, что Суровикина задержала контрразведка в связи с мятежом Евгения Пригожина.
  • Ранее российская ФСБ заявила о закрытии дела о мятеже Пригожина в России.
  • Однако Суровикин, которого западные СМИ неоднократно связывали с Пригожиным, не появлялся на публике с момента обращения к "вагнеровцам" в ночь на 24 июня, в котором призвал их сложить оружие.
  • Bloomberg также писал, что генерала в течение нескольких дней допрашивали военные прокуроры о его связях с Пригожиным. Источник агентства утверждал, что Суровикина удерживают "в одном месте", но он не находится в тюрьме.

Темы: Росcиявойнаоккупация
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