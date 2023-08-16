Российскому генералу Суровикину приказали молчать и отправили под домашний арест - Politico

Заместителя командующего объединенной группировки российских войск в Украине Сергея Суровикина отстранили от работы, отправили под домашний арест и приказали молчать, пока о нем не забудут.

Источник: издание Politico

Детали: Издание Politico, со ссылкой на российских военных блогеров и СМИ, сообщает, что по поводу Суровикина не было официального расследования, впрочем, его посадили под домашний арест.

Дословно: "Блог ВЧК-ОГПУ, который считают близким к российским силам безопасности, сообщил, что Суровикину разрешили посетителей, в том числе нескольких его подчиненных.

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Официальное расследование не ведется, но Суровикин долгое время находился в подвешенном состоянии, отвечая на неудобные вопросы. Генералу посоветовали оставаться в тени, чтобы о нем забыли".

Детали: В российском блоге также сообщают, что решение об окончательной судьбе Суровикина "должен принять один человек, и чем дольше это будет продолжаться, тем больше этот человек будет вызревать" - имея в виду Путина".

За несколько дней до того депутат Госдумы РФ Виктор Соболев сообщил, что Суровикина отстранили от исполнения обязанностей командующего кремлевскими войсками в Украине.

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Соболев также намекнул, что Суровикин еще может быть полезным для российской армии позже, если за ним не обнаружат серьезных нарушений.

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