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Місце Холодова у Раді від "Слуги народу" займе юрист Тарарін

Станіслав ПогоріловСереда, 16 серпня 2023, 14:00
Місце Холодова у Раді від Слуги народу займе юрист Тарарін
Фото: пресслужба ЦВК

Центральна виборча комісія визнала новим народним депутатом Миколу Тараріна, наступного за черговістю після отримання постанови Верховної Ради про дострокове припинення повноважень народного обранця Андрія Холодова.

Джерело: пресслужба ЦВК, Рух "Чесно"

Дослівно: "До комісії надійшла постанова Верховної Ради України від 9 серпня 2023 року, якою достроково припинено повноваження народного депутата України Андрія Холодова, у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень".

Деталі: Повідомляється, що ЦВК розглянула постанову та визнала наступного за черговістю кандидата, Миколу Тараріна, включеного до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під № 147, обраним народним депутатом.

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За даними Руху "Чесно", Тарарін у 2019 році балотувався до Верховної Ради 9-го скликання від "Слуги народу" як безпартійний, обраний не був.

На момент балотування працював адвокатом юридичної фірми "Гелон", засновником і власником якої був нардеп від "Слуги народу" Сергій Іонушас. З 2019 року компанія оформлена на Ганну Іонушас. Фірма "Гелон", що працює у сфері інтелектуальної власності, представляла зокрема інтереси студії "Квартал 95" Володимира Зеленського.

Тарарін також є бенефіціаром юридичної компанії "Консіон", власником якої теж був Сергій Іонушас.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше:

  • Андрій Холодов був обраний на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від "Слуги народу".
  • Як з'ясували журналісти "Схем", Холодов виїхав з України у січні 2023 року і з того часу не повертався. Пів року він не відвідува засідання Верховної Ради і не голосував.
  • 31 липня Холодова виключили з партії "Слуга народу".
  • Холодов написав заяву про складання депутатських повноважень. Там він пояснив, що  у нього хворі дружина та дитина, і він не може суміщати їхнє лікування з відвідуванням всіх засідань Верховної Ради.

Теми: Слуга народуВерховна РадаЦВК
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