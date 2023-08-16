Місце Холодова у Раді від "Слуги народу" займе юрист Тарарін

Центральна виборча комісія визнала новим народним депутатом Миколу Тараріна, наступного за черговістю після отримання постанови Верховної Ради про дострокове припинення повноважень народного обранця Андрія Холодова.

Джерело: пресслужба ЦВК, Рух "Чесно"

Дослівно: "До комісії надійшла постанова Верховної Ради України від 9 серпня 2023 року, якою достроково припинено повноваження народного депутата України Андрія Холодова, у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень".

Деталі: Повідомляється, що ЦВК розглянула постанову та визнала наступного за черговістю кандидата, Миколу Тараріна, включеного до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під № 147, обраним народним депутатом.

За даними Руху "Чесно", Тарарін у 2019 році балотувався до Верховної Ради 9-го скликання від "Слуги народу" як безпартійний, обраний не був.

На момент балотування працював адвокатом юридичної фірми "Гелон", засновником і власником якої був нардеп від "Слуги народу" Сергій Іонушас. З 2019 року компанія оформлена на Ганну Іонушас. Фірма "Гелон", що працює у сфері інтелектуальної власності, представляла зокрема інтереси студії "Квартал 95" Володимира Зеленського.

Тарарін також є бенефіціаром юридичної компанії "Консіон", власником якої теж був Сергій Іонушас.

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