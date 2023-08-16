Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Місце Холодова у Раді від "Слуги народу" займе юрист Тарарін

Станіслав ПогоріловСереда, 16 серпня 2023, 14:00
Місце Холодова у Раді від Слуги народу займе юрист Тарарін
Фото: пресслужба ЦВК

Центральна виборча комісія визнала новим народним депутатом Миколу Тараріна, наступного за черговістю після отримання постанови Верховної Ради про дострокове припинення повноважень народного обранця Андрія Холодова.

Джерело: пресслужба ЦВК, Рух "Чесно"

Дослівно: "До комісії надійшла постанова Верховної Ради України від 9 серпня 2023 року, якою достроково припинено повноваження народного депутата України Андрія Холодова, у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень".

Деталі: Повідомляється, що ЦВК розглянула постанову та визнала наступного за черговістю кандидата, Миколу Тараріна, включеного до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під № 147, обраним народним депутатом.

За даними Руху "Чесно", Тарарін у 2019 році балотувався до Верховної Ради 9-го скликання від "Слуги народу" як безпартійний, обраний не був.

На момент балотування працював адвокатом юридичної фірми "Гелон", засновником і власником якої був нардеп від "Слуги народу" Сергій Іонушас. З 2019 року компанія оформлена на Ганну Іонушас. Фірма "Гелон", що працює у сфері інтелектуальної власності, представляла зокрема інтереси студії "Квартал 95" Володимира Зеленського.

Тарарін також є бенефіціаром юридичної компанії "Консіон", власником якої теж був Сергій Іонушас.

Що було раніше:

  • Андрій Холодов був обраний на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від "Слуги народу".
  • Як з'ясували журналісти "Схем", Холодов виїхав з України у січні 2023 року і з того часу не повертався. Пів року він не відвідува засідання Верховної Ради і не голосував.
  • 31 липня Холодова виключили з партії "Слуга народу".
  • Холодов написав заяву про складання депутатських повноважень. Там він пояснив, що  у нього хворі дружина та дитина, і він не може суміщати їхнє лікування з відвідуванням всіх засідань Верховної Ради.

Теми: Слуга народуВерховна РадаЦВК
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Усі новини...
Слуга народу
Нардепів Гунька і Торохтія виключили з фракції "Слуга народу"
Хабар за землю: ВАКС арештував нардепа Гунька з заставою в 30 мільйонів
У Раді склала присягу нова нардепка від "Слуги народу"
Останні новини
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
09:35
Ціни на нафту стабільні: трейдери стежать за напруженістю в Червоному морі
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
Усі новини...
Реклама: