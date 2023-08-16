Место Холодова в Раде от "Слуги народа" займет юрист Тарарин

Центральная избирательная комиссия признала новым народным депутатом Николая Тарарина, следующего по очередности после получения постановления Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий народного избранника Андрея Холодова.

Источник: пресс-служба ЦИК, Движение "Честно"

Дословно: "В комиссию поступило постановление Верховной Рады Украины от 9 августа 2023 года, которым досрочно прекращены полномочия народного депутата Украины Андрея Холодова, в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий".

Детали: Сообщается, что ЦИК рассмотрела постановление и признала следующего по очередности кандидата, Николая Тарарина, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под № 147, избранным народным депутатом.

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По данным Движения "Честно", Тарарин в 2019 году баллотировался в Верховную Раду 9-го созыва от "Слуги народа" как беспартийный, избран не был.

На момент баллотирования работал адвокатом юридической фирмы "Гелон", основателем и владельцем которой был нардеп от "Слуги народа" Сергей Ионушас. С 2019 года компания оформлена на Анну Ионушас. Фирма "Гелон", работающая в сфере интеллектуальной собственности, представляла в частности интересы студии "Квартал 95" Владимира Зеленского.

Тарарин также является бенефициаром юридической компании "Консион", владельцем которой тоже был Сергей Ионушас.

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