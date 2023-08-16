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Мер Москви запевняє, що в Україні воюють 45 тисяч москвичів

Ірина БалачукСереда, 16 серпня 2023, 19:13
Мер Москви запевняє, що в Україні воюють 45 тисяч москвичів
Російський окупант. Фото РИА Новости

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що нібито майже 45 тисяч москвичів беруть участь у загарбницькій війні Росії проти України.

Джерело: російське видання Медуза з посиланням на заяву Собяніна на форумі "Територія смислів"

Пряма мова Собяніна: "45 тисяч москвичів сьогодні воюють у зоні СВО (так росіяни називають війну проти України − ред.). Це значна частина з тих, хто там перебуває".

Деталі: За його словами, у Москві мобілізували близько 20 тисяч осіб. Ще близько 20 тисяч людей пішли на війну як контрактники і добровольці.

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Собянін додав, що ще щонайменше 5 тисяч становлять професійні військові з Москви.

Медуза нагадує, що наприкінці липня Собянін наводив інші дані − 26 липня він заявляв, що на службу за контрактом записалися 10 тисяч жителів Москви і 20 тисяч були мобілізовані.

Передісторія: 

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Теми: Росіявійнамобілізація
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