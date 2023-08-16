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Мэр Москвы уверяет, что в Украине воюют 45 тысяч москвичей

Ирина БалачукСреда, 16 августа 2023, 19:13
Мэр Москвы уверяет, что в Украине воюют 45 тысяч москвичей
Российский оккупант. Фото РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что якобы почти 45 тысяч москвичей принимают участие в захватнической войне России против Украины.

Источник: российское издание Медуза со ссылкой на заявление Собянина на форуме "Территория смыслов

Прямая речь Собянина: "45 тысяч москвичей сегодня воюют в зоне СВО (так россияне называют войну против Украины − ред.). Это значительная часть из тех, кто там находится".

Детали: По его словам, в Москве мобилизовали около 20 тысяч человек. Еще около 20 тысяч человек пошли на войну в качестве контрактников и добровольцев.

Собянин добавил, что еще не менее 5 тысяч составляют профессиональные военные из Москвы.

Медуза напоминает, что в конце июля Собянин приводил другие данные − 26 июля он заявлял, что на службу по контракту записались 10 тысяч жителей Москвы и 20 тысяч были мобилизованы.

Предыстория:

  • 14 апреля президент страны-агрессора Владимир Путин подписал закон, который приравнял электронные повестки к бумажным, ввел создание реестра военнообязанных и закрыл границы для уклонистов.
  • В апреле сообщалось, что рассылка электронных повесток в России в тестовом режиме начнется уже во время весеннего призыва. Отмечалось, что призывать на военную службу через портал "Госуслуги" будут, в частности, в Москве.

Темы: Росcиявойнамобилизация
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