Залужний домовився з партнерами зосередитись на дронах для України

Вище військове керівництво України на зустрічі з американськими та британськими партнерами домовилося зосередити увагу на забезпеченні української армії дронами.

Джерело: головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у Telegram

Пряма мова: "Вкрай важливе питання - це дрони. Протидія ворожим безпілотникам та нарощування власних спроможностей. Домовилися з партнерами зосередити роботу в цьому напрямі".

Деталі: Залужний повідомив, що зустріч з партнерами у розширеному форматі відбулася у вівторок 15 серпня.

Залужний розповів партнерам про обстановку на фронті, про перебіг наступальних та оборонних операцій. Також ознайомив із планами ЗСУ на найближчий час та у більш віддаленій перспективі. Обговорили можливі дії противника.

Пряма мова: "Окремо зупинилися на потребах військових підрозділів: боєприпаси, озброєння, засоби ППО, РЕБ, пристрої для дистанційного розмінування - це те, що необхідно. Також обговорили можливості посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури від ворожих повітряних атак".

Деталі: У переговорах з української сторони брали участь начальник Генштабу Шаптала, заступник Залужного Забродський, командувач ВМС Неїжпапа, перший заступник міністра оборони Павлюк та начальник ГУР Буданов.

Захід на перемовинах представляли верховний головнокомандувач Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувач ЗС США в Європі генерал Каволі, а також начальник Штабу оборони Великої Британії адмірал Радакін та представники делегацій партнерів.

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