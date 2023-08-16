Залужный договорился с партнерами сосредоточиться на дронах для Украины
Высшее военное руководство Украины на встрече с американскими и британскими партнерами договорилось сосредоточить внимание на обеспечении украинской армии дронами.
Источник: главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в Telegram
Прямая речь: "Крайне важный вопрос - это дроны. Противодействие вражеским беспилотникам и наращивание собственных возможностей. Договорились с партнерами сосредоточить работу в этом направлении".
Детали: Залужный сообщил, что встреча с партнерами в расширенном формате состоялась во вторник 15 августа.
Залужный рассказал партнерам об обстановке на фронте, о ходе наступательных и оборонительных операций. Также ознакомил с планами ВСУ на ближайшее время и в более отдаленной перспективе. Обсудили возможные действия противника.
Прямая речь: "Отдельно остановились на потребностях военных подразделений: боеприпасы, вооружение, средства ПВО, РЭБ, устройства для дистанционного разминирования - это то, что необходимо. Также обсудили возможности усиления защиты объектов критической инфраструктуры от вражеских воздушных атак".
Детали: В переговорах с украинской стороны принимали участие начальник Генштаба Шаптала, заместитель Залужного Забродский, командующий ВМС Неижпапа, первый заместитель министра обороны Павлюк и начальник ГУР Буданов.
Запад на переговорах представляли верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующий ВС США в Европе генерал Каволи, а также начальник Штаба обороны Великобритании адмирал Радакин и представители делегаций партнеров.
Предыстория:
- UNITED24, "Вернись живым" и monobank собирают средства на 10 000 дронов-камикадзе для армии: за первые сутки из 235 миллионов гривен собрали почти половину.
- В июне Залужный заявил, что за деоккупацию каждого метра украинской земли воины платят кровью, поэтому его раздражают внешние комментарии о том, что контрнаступление происходит медленнее, чем ожидали. Чтобы украинское контрнаступление продвигалось быстрее, ему нужно больше - больше каждого вида оружия, а также преимущество в воздухе - истребители F-16.