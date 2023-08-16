Залужный договорился с партнерами сосредоточиться на дронах для Украины

Высшее военное руководство Украины на встрече с американскими и британскими партнерами договорилось сосредоточить внимание на обеспечении украинской армии дронами.

Источник: главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в Telegram

Прямая речь: "Крайне важный вопрос - это дроны. Противодействие вражеским беспилотникам и наращивание собственных возможностей. Договорились с партнерами сосредоточить работу в этом направлении".

Детали: Залужный сообщил, что встреча с партнерами в расширенном формате состоялась во вторник 15 августа.

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Залужный рассказал партнерам об обстановке на фронте, о ходе наступательных и оборонительных операций. Также ознакомил с планами ВСУ на ближайшее время и в более отдаленной перспективе. Обсудили возможные действия противника.

Прямая речь: "Отдельно остановились на потребностях военных подразделений: боеприпасы, вооружение, средства ПВО, РЭБ, устройства для дистанционного разминирования - это то, что необходимо. Также обсудили возможности усиления защиты объектов критической инфраструктуры от вражеских воздушных атак".

Детали: В переговорах с украинской стороны принимали участие начальник Генштаба Шаптала, заместитель Залужного Забродский, командующий ВМС Неижпапа, первый заместитель министра обороны Павлюк и начальник ГУР Буданов.

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Запад на переговорах представляли верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующий ВС США в Европе генерал Каволи, а также начальник Штаба обороны Великобритании адмирал Радакин и представители делегаций партнеров.

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