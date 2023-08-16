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Україна в рази нарощує виробництво дронів − Зеленський

Ірина БалачукСереда, 16 серпня 2023, 21:23
Україна в рази нарощує виробництво дронів − Зеленський
Фото ілюстративне з Telegram Михайла Федорова

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна спільно з партнерами працює над тим, щоб збільшити в рази виробництво дронів, яких дуже потребують українські військові.

Джерело: президент під час вечірнього відеозвернення 16 серпня

Пряма мова Зеленського: "У кожній бойовій бригаді воїни серед перших питань ставлять питання про безпілотники, про засоби радіоелектронної боротьби, про військову протиповітряну оборону.

Відповідь на такі питання – це й наша робота з партнерами заради постачання потрібних дронів і систем, це й робота тут, в Україні. Необхідне виробництво. Нарощуємо виробництво в рази".

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Деталі: Президент також наголосив, що необхідна систематизація того, що вже постачається у війська та використовується, бо "дрони – це "очі" та захист на передовій".

За словами Зеленського, військовим потрібні безпілотники різної дальності і для різних цілей.

"Дрони – це гарантія, що людям не доведеться платити життям, коли можна спрацювати безпілотниками.

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Власне, усе те, про що говорили з хлопцями напередодні на Донеччині, на Запоріжжі, у наших бойових бригадах, тепер є змістом роботи і Генштабу, і урядовців, і Ставки. Очевидні завдання", − підсумував Зеленський.

Передісторія:

  • Раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що вище військове керівництво України на зустрічі з американськими та британськими партнерами домовилося зосередити увагу на забезпеченні української армії дронами.
  • UNITED24, "Повернись живим" і monobank збирають кошти на 10 000 дронів-камікадзе для армії: за першу добу з необхідних 235 мільйонів гривень зібрали майже половину.

Теми: Зеленськийбезпілотники
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