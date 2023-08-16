Украина в разы наращивает производство дронов − Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина совместно с партнерами работает над тем, чтобы увеличить в разы производство дронов, в которых очень нуждаются украинские военные.

Источник: президент во время вечернего видеообращения 16 августа

Прямая речь Зеленского: "В каждой боевой бригаде воины среди первых вопросов задают вопрос о беспилотниках, о средствах радиоэлектронной борьбы, о военной противовоздушной обороне.

Ответ на такие вопросы − это и наша работа с партнерами ради поставки нужных дронов и систем, это и работа здесь, в Украине. Необходимо производство. Наращиваем производство в разы".

Детали: Президент также отметил, что необходима систематизация того, что уже поставляется в войска и используется, потому что "дроны − это "глаза" и защита на передовой".

По словам Зеленского, военным нужны беспилотники различной дальности и для различных целей.

"Дроны − это гарантия, что людям не придется платить жизнью, когда можно сработать беспилотниками.

Собственно, все то, о чем говорили с ребятами накануне в Донецкой области, в Запорожской, в наших боевых бригадах, теперь является содержанием работы и Генштаба, и чиновников, и Ставки. Очевидные задачи", − подытожил Зеленский.

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