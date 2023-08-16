Украина в разы наращивает производство дронов − Зеленский
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина совместно с партнерами работает над тем, чтобы увеличить в разы производство дронов, в которых очень нуждаются украинские военные.
Источник: президент во время вечернего видеообращения 16 августа
Прямая речь Зеленского: "В каждой боевой бригаде воины среди первых вопросов задают вопрос о беспилотниках, о средствах радиоэлектронной борьбы, о военной противовоздушной обороне.
Ответ на такие вопросы − это и наша работа с партнерами ради поставки нужных дронов и систем, это и работа здесь, в Украине. Необходимо производство. Наращиваем производство в разы".
Детали: Президент также отметил, что необходима систематизация того, что уже поставляется в войска и используется, потому что "дроны − это "глаза" и защита на передовой".
По словам Зеленского, военным нужны беспилотники различной дальности и для различных целей.
"Дроны − это гарантия, что людям не придется платить жизнью, когда можно сработать беспилотниками.
Собственно, все то, о чем говорили с ребятами накануне в Донецкой области, в Запорожской, в наших боевых бригадах, теперь является содержанием работы и Генштаба, и чиновников, и Ставки. Очевидные задачи", − подытожил Зеленский.
Предыстория:
- Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что высшее военное руководство Украины на встрече с американскими и британскими партнерами договорилось сосредоточить внимание на обеспечении украинской армии дронами.
- UNITED24, "Вернись живым" и monobank собирают средства на 10 000 дронов-камикадзе для армии: за первые сутки из необходимых 235 миллионов гривен собрали почти половину.