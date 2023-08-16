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Украина в разы наращивает производство дронов − Зеленский

Ирина БалачукСреда, 16 августа 2023, 21:23
Украина в разы наращивает производство дронов − Зеленский
Фото иллюстративное из Telegram Михаила Федорова

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина совместно с партнерами работает над тем, чтобы увеличить в разы производство дронов, в которых очень нуждаются украинские военные.

Источник: президент во время вечернего видеообращения 16 августа

Прямая речь Зеленского: "В каждой боевой бригаде воины среди первых вопросов задают вопрос о беспилотниках, о средствах радиоэлектронной борьбы, о военной противовоздушной обороне.

Ответ на такие вопросы − это и наша работа с партнерами ради поставки нужных дронов и систем, это и работа здесь, в Украине. Необходимо производство. Наращиваем производство в разы".

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Детали: Президент также отметил, что необходима систематизация того, что уже поставляется в войска и используется, потому что "дроны − это "глаза" и защита на передовой".

По словам Зеленского, военным нужны беспилотники различной дальности и для различных целей.

"Дроны − это гарантия, что людям не придется платить жизнью, когда можно сработать беспилотниками.

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Собственно, все то, о чем говорили с ребятами накануне в Донецкой области, в Запорожской, в наших боевых бригадах, теперь является содержанием работы и Генштаба, и чиновников, и Ставки. Очевидные задачи", − подытожил Зеленский.

Предыстория: 

  • Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что высшее военное руководство Украины на встрече с американскими и британскими партнерами договорилось сосредоточить внимание на обеспечении украинской армии дронами.
  • UNITED24, "Вернись живым" и monobank собирают средства на 10 000 дронов-камикадзе для армии: за первые сутки из необходимых 235 миллионов гривен собрали почти половину.

Темы: Зеленскийбеспилотники
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