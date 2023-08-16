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Російський безпілотник знищив вночі 3-5 тонн аграрної продукції на Одещині

"Українська правда"Середа, 16 серпня 2023, 22:21
Російський безпілотник знищив вночі 3-5 тонн аграрної продукції на Одещині
Фото наслідків атаки на порт: ОК Південь

У ніч з вівторка на середу через російську атаку безпілотником було знищено 3-5 тонн сільгосппродукції у Ренійському морпорту в Одеській області. 

Джерело: перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі телемарафону новин, Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "На жаль, ми бачимо, що Росія продовжує терористичні атаки на цивільну інфраструктуру, в тому числі, портову інфраструктуру дунайського регіону. В рамках атаки цієї ночі було втрачено тисячі тонн продукції, вартість яких оцінюється мільйонами доларів…

Якщо ми говоримо про обсяги, то це було сумарно 3-5 тисяч тонн продукції".

Деталі: Але, за словами Висоцького, щоденно є можливість відправляти десятки тонн продукції. Це великі втрати для власників, але експорт триває. І це не є великою часткого з того, що експортується з дунайського регіону.

Окрім того, цього року завдяки зусиллям аграріїв та сприятливим погодним умовам вдалося зібрати великий урожай. За попереднім прогнозом, цього року буде вирощено продукції на 3-5 % більше, ніж минулого року.

Передісторія:

  • Раніше повідомлялося, що 16 серпня внаслідок ворожої атаки в Одеській області постраждали складські приміщення та зерносховища в одному з портів Дуная. 

Теми: безпілотникиОдеська областьсільське господарствообстріл
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