Російський безпілотник знищив вночі 3-5 тонн аграрної продукції на Одещині

У ніч з вівторка на середу через російську атаку безпілотником було знищено 3-5 тонн сільгосппродукції у Ренійському морпорту в Одеській області.

Джерело: перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі телемарафону новин, Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "На жаль, ми бачимо, що Росія продовжує терористичні атаки на цивільну інфраструктуру, в тому числі, портову інфраструктуру дунайського регіону. В рамках атаки цієї ночі було втрачено тисячі тонн продукції, вартість яких оцінюється мільйонами доларів…

Якщо ми говоримо про обсяги, то це було сумарно 3-5 тисяч тонн продукції".

Деталі: Але, за словами Висоцького, щоденно є можливість відправляти десятки тонн продукції. Це великі втрати для власників, але експорт триває. І це не є великою часткого з того, що експортується з дунайського регіону.

Окрім того, цього року завдяки зусиллям аграріїв та сприятливим погодним умовам вдалося зібрати великий урожай. За попереднім прогнозом, цього року буде вирощено продукції на 3-5 % більше, ніж минулого року.

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