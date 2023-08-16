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Российский беспилотник уничтожил ночью 3-5 тонн аграрной продукции в Одесской области

"Украинская правда"Среда, 16 августа 2023, 22:21
Российский беспилотник уничтожил ночью 3-5 тонн аграрной продукции в Одесской области
Фото последствий атаки на порт: ОК Юг

В ночь со вторника на среду из-за российской атаки беспилотником было уничтожено 3-5 тонн сельхозпродукции в Ренийском морпорту в Одесской области. 

Источник: первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире телемарафона новостей, Интерфакс-Украина

Прямая речь: "К сожалению, мы видим, что Россия продолжает террористические атаки на гражданскую инфраструктуру, в том числе, портовую инфраструктуру дунайского региона. В рамках атаки этой ночью были потеряны тысячи тонн продукции, стоимость которых оценивается миллионами долларов...

Если мы говорим об объемах, то это было суммарно 3-5 тысяч тонн продукции".

Детали: Но, по словам Высоцкого, ежедневно есть возможность отправлять десятки тонн продукции. Это большие потери для владельцев, но экспорт продолжается. И это небольшая доля того, что экспортируется из дунайского региона.

Кроме того, в этом году благодаря усилиям аграриев и благоприятным погодным условиям удалось собрать большой урожай. По предварительному прогнозу, в этом году будет выращено продукции на 3-5% больше, чем в прошлом году.

Предыстория:

  • Ранее сообщалось, что 16 августа в результате вражеской атаки в Одесской области пострадали складские помещения и зернохранилища в одном из портов Дуная.

Темы: беспилотникиОдесская областьсельское хозяйствообстрел
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